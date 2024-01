Były senator Aleksander Gawronik podżegał do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary? Sąd Apelacyjny wydał wyrok

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał w piątek, 19 stycznia prawomocny wyrok w sprawie Aleksandra Gawronika, oskarżonego o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary. Były senator został uniewinniony od stawianego mu zarzutu.

Tajemnicze zniknięcie Jarosława Ziętary

Dwa śledztwa prowadzone w Poznaniu latach 90. nie przyniosły rezultatu. Przełom nastąpił w po wielu latach, gdy sprawa trafiła do Krakowa, po apelach środowiska dziennikarskiego i bliskich Ziętary. Jedno śledztwo powadzone przez prokuratora zostało podzielone na trzy wątki.

1 września 1992 r. około godziny 8.40 Jarosław Ziętara wyszedł z mieszkania przy ulicy Kolejowej w Poznaniu. Miał iść do redakcji „Gazety Poznańskiej”, jednak nigdy do niej nie dotarł. Od tego czasu ślad po dziennikarzu zaginął. Pomimo licznych poszukiwań nie odnaleziono ciała Ziętary.

W 2015 r. do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi Gawronikowi, byłemu senatorowi, niegdyś najbogatszemu Polakowi, twórcy pierwszych kantorów. Zdaniem prokuratury, latem 1992 r. podczas narady w firmie Elektromis, miał on podżegać do zabójstwa dziennikarza, który miał przeszkadzać Gawronikowi w prowadzeniu nielegalnych interesów. Dziennikarz chciał opisać interesy tzw. poznańskiej szarej strefy.