Były wiceprezydent Poznania był oskarżany o "ratowanie interesu deweloperów". Teraz ma nowe stanowisko... Rozmawialiśmy z Bartoszem Gussem

Jeszcze w marcu tego roku poznańska "Gazeta Wyborcza" zarzucała byłemu już wiceprezydentowi Poznania Bartoszowi Gussowi, że sprzyja interesom deweloperów. Poszło o przesuniecie w czasie wejścia w życie przepisów, których celem było między innymi ukrócenie patodeweloperki. Były urzędnik, odpowiedzialny miedzy innymi za politykę mieszkaniową, został dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich - organizacji zrzeszającej 300 deweloperów i chcącej tworzyć "najlepsze standardy rynkowe" oraz poprawiać wizerunek branży. Oto nasza rozmowa z byłym wiceprezydentem Poznania.

Były wiceprezydent Poznania w ogniu krytyki dziennikarzy

Ta decyzja jest dość zaskakująca, pamiętając, że jeszcze w marcu był pan krytykowany za “ratowanie interesu deweloperów”. Skąd pomysł na taką zmianę?

Po 24 latach odchodzę z Urzędu Miasta Poznania, gdzie przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej w samorządzie. Jestem po rozmowie z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, podczas której dostałem ciekawą propozycję dalszej pracy w samorządzie. Podjąłem jednak decyzję o podjęciu pracy jako dyrektor generalny w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Ta próba powiązania mojego nowego miejsca pracy z artykułem z marca oczywiście się nasuwa, ale tekst ten istotne fakty dość znacząco przeinaczył.

To znaczy?

Samo rozporządzenie o warunkach technicznych zostało podpisane przez ówczesny rząd kilka tygodni przed wyborami. To działanie nie było przypadkowe, a niosło za sobą szereg konsekwencji i ryzyk. Bardzo krótkie vacatio legis, około pięciomiesięczne, powodowało, że zagrożone były wszystkie inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Niezależnie od tego, czy miały charakter publiczny, czy komercyjny. Propozycja wydłużenia terminu wejścia w życie rozporządzenia stanowiła inicjatywę między innymi prezydentów kilku miast, ale przede wszystkim Związku Miast Polskich, zrzeszającego kilkaset gmin oraz Unii Metropolii. Swój wniosek opierałem na wiedzy, doświadczeniu, ale też przekonaniu, że może być naruszone dobro publiczne. Zahamowanie procesu budowlanego w Polsce, przy lawinowo rosnących cenach, spowodowałoby skurczenie się podaży i jeszcze wyższe ceny. Przygotowując wystąpienie do ministerstwa miałem jednak na celu ochronę inwestycji publicznych przed zbyt szybką zmianą przepisów. Samorządy potrzebowały czasu na dostosowanie się do nowych regulacji i dostały dodatkowe 4 miesiące.

Co to rozporządzenie by oznaczało dla inwestycji publicznych?

Praktycznie doszłoby do ich istotnego opóźnienia, ponieważ trzeba by było wstrzymać już trwające inwestycje na co najmniej kilka miesięcy i je przeprojektować tak, by były zgodne z nowymi przepisami. Te kwestie zostały pominięte w tekście “Gazety Wyborczej” z marca. Finalnie racje te zostały poparte przez obie wiodące organizacje samorządowe i przyjął je minister Krzysztof Kukucki, reprezentant lewicy, który wydłużył termin wejście w życie przepisów.

To nie jest nagroda za "ratowanie interesu deweloperów"

Czyli nowe stanowisko nie jest nagrodą za "dbanie o interes deweloperów"?

Przyjmując ofertę pracy w Polskim Związku Firm Deweloperskich odbyłem długą rozmowę z jego zarządem i wskazałem na moje priorytety, a także mają wrażliwość społeczną i doświadczenia. Postawiłem warunek, że przyjmę propozycję, jeśli intencją mojego pracodawcy będzie wykorzystanie mojego doświadczenia samorządowego do budowania relacji z samorządami oraz zbudowanie takich standardów, które raz na zawsze ukróca negatywne zjawiska w branży.

Chodzi o słynną patodeweloperkę?

Branża deweloperska wymaga reformy, chodź nie dotyczy to całego środowiska. Deweloper jest trochę jak saper, który, jeśli popełni błąd chociaż raz, to już jego reputacja na tym straci. Ważny jest także kontekst urbanistyczny, wpisujący się we współczesne miasta. Te decyzje są coraz lepsze, ale oczywiście nie zawsze i na nich się głównie skupiamy. One także rzutują na wizerunek branży. Ta współpraca branży z rządem i samorządem jest kluczowa.

Bartosz Guss nie chciał już być wiceprezydentem

Wspomniał pan, że prowadził rozmowy z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na temat pana dalszej kariery w strukturach urzędu miasta. Jaki prezydent miał na pana pomysł?

Po 24 latach pracy w urzędzie miasta chciałem poszukać kolejnego wyzwania zawodowego. Rozmowy na ten temat rozpoczęliśmy z panem prezydentem pod koniec ubiegłego roku...

Nie chał pan być wiceprezydentem na kolejną kadencję?

Uważam, że wyczerpałem tę ścieżkę zawodową. Jestem w bardzo dobrym wieku, żeby rozwijać swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe. Wykonałem niesamowitą pracę przez te 24 lata. To jest dobry czas, żeby poszukać kolejnego wyzwania. Umówiłem się z panem prezydentem, że to nie jest rozwiązanie już na zawsze. Moje serce bije dla Poznania i zawsze będzie biło. Pan prezydent zaprosił mnie do współpracy w obecnym układzie, ale też zadeklarował, że w Poznaniu zawsze będzie dla mnie miejsce. Propozycja pana prezydenta dotyczyła jednej ze spółek miejskich związanych z mieszkalnictwem...

Czyli ZKZL?

Z uwagi na to, że nie obejmie tej funkcji, przez szacunek do władz jednej i drugiej spółki, pozwolę sobie nie zdradzić o którą spółkę chodziło.

