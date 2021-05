Były zawodnik Lecha Poznań Dawid Kurminowski królem strzelców słowackiej ekstraklasy. Jaka przyszłość czeka 22-letniego napastnika?

Lech Poznań sonduje trenera do sztabu. Maciej Kędziorek może dołączyć do Lecha Poznań. Co z transferem Jesusa Jimeneza?

Lech Poznań szykuje sztab szkoleniowy na następny sezon. Maciej Skorża poszukuje co najmniej jednego asystenta i jednego trenera od przygotowania fizycznego. Jak udało nam się dowiedzieć, jednym z kandydatów do wejścia na to pierwsze stanowisko jest Maciej Kędziorek - były asystent Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa czy Ireneusza Mamrota w Arce Gdynia. Sprawdziliśmy też, jak wygląda sprawa ewentualnego transferu Jesusa Jimeneza z Górnika Zabrze do Kolejorza.