Cały Poznań Ukulele 2024: Trwa kolejna edycja największego w Europie festiwalu ukulele. Nietypowy hejnał zabrzmiał z wieży ratuszowej! Karol Pomeranek

Wyjątkowy festiwal w Poznaniu! Aż do niedzieli w stolicy Wielkopolski trwa kolejna edycja największego w Europie festiwalu ukulele – Cały Poznań Ukulele. Nasz fotoreporter był oczywiście na miejscu. Zobacz, co się dzieje w Poznaniu i co przygotowali organizatorzy.W sobotę nietypowy hejnał zabrzmiał z wieży ratuszowej.