Carrefour niedługo całkowicie wycofa ze sprzedaży żywe karpie. Już przed tegorocznym Bożym Narodzeniem nie kupimy żywych ryb

Zgodnie ze swoją długoterminową strategią transformacji żywieniowej w Polsce i w odpowiedzi na oczekiwania klientów, Carrefour Polska zobowiązał się do całkowitego wycofania ze sprzedaży żywych karpi. Chce to zrobić do 2021 roku, by dostawcy mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb. Jednak już w tym roku, przed Bożym Narodzeniem, żywych karpi w sklepie podobno nie kupimy. Trzymamy za słowo!