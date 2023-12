"Cena powinna utrzymać się do świąt” Ile kosztuje świąteczny karp?

- Ryby sprzedajemy głównie hurtowo właśnie do pośredników, którzy handlują rybami na targowiskach - prowadzimy również sprzedaż detaliczną na terenie gospodarstwa. Jeżeli chodzi o sprzedaż do supermarketów, to przede wszystkim logistyka jest tu mocno utrudniona. W “sieciówkach” sprzedawane są głównie ryby przetworzone, a my bazujemy na rybach żywych - informuje pracownik gospodarstwa Wojciech Walczak.