Centrum Medyczne Komorniki szykuje się do otwarcia gabinetów

Centrum Medyczne Komorniki zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku ośrodka zdrowia przy ul. Stawnej - pomieszczenia zajmowane kiedyś przez Bibliotekę Gminną i Gminny Ośrodek Kultury zostały przebudowane, dostosowane do nowych potrzeb, wyposażone w nowy sprzęt i specjalistyczne urządzenia. Znajdą się tu gabinety nie tylko lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale i specjalistów. Utworzenie Centrum jest efektem starań gminy i spółki Centrum Medyczne Komorniki.

– Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat nie kontraktuje nowych specjalistów. Będziemy obserwować sytuację. Postaramy się pozyskać te kontrakty, gdy stanie się to możliwe – zapewnia Artur Bąk, prezes spółki. - Początkowo nie będzie innego wyjścia niż świadczenie takich usług komercyjnie, co nie dotyczy lekarzy POZ przyjmujących pacjentów nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ. Wprowadzony zostanie system rejestracji pacjentów oparty na profesjonalnych rozwiązaniach informatycznych, co ułatwi kontakt i zmniejszy kolejki oczekujących. Telefon nie będzie zajęty, a system kolejkowy za każdym razem pozwoli umówić się na wizytę do lekarza. Jeżeli nawet kolejka wystąpi, to rejestracja w ciągu kilku- kilkunastu minut oddzwoni. Specjalne oprogramowanie zapewni łączność gabinetów z rejestracją oraz organizowanie telewizyt i wideokonsultacji.