Centrum Praw Kobiet w Poznaniu ma nową dyrektorkę. "Wiem, na czym polega przemoc wobec kobiet"

- dodaje nowa dyrektorka i zapewnia, że jest nastawiona na pomoc dla potrzebujących, a nie wgłębianie się w konflikty.

- Przyjęłam to z pełną świadomością tego, co się tutaj działo i pełnią otwartością na to, co sama chcę zrobić. Dla mnie wyznacznikiem sytuacji jest to, na czym mi samej zależy. Wiem na czym polega przemoc wobec kobiet, mam duże doświadczenie życiowe, byłam w różnych ciężkich sytuacjach w życiu i na tym będę bazowała. Wszystko, co się do tej pory zadziało, musi zostać rozstrzygnięte między stronami, które uczestniczyły w tej sytuacji