Centrum z Poznania Cudem Polski? Jest szansa na zdobycie tego tytułu! Ruszyło głosowanie w rankingu "National Geographic Traveler"

- W ubiegłym roku w naszym plebiscycie wzięło udział ponad 120 tys. osób. To pokazuje, jak bliskie sercom Polek i Polaków są mniej znane miejsca w Polsce. Wierzymy, że w tym roku - wraz z 48 nowymi kandydatami na nowe cuda Polski - zachęcimy jeszcze więcej osób nie tylko do poparcia pereł swojego regionu, ale również do odwiedzenia mniej sobie znanych części naszego kraju - mówi Łukasz Załuski, redaktor naczelny "National Geographic Polska".