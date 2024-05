Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [12.05.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Cher na zdjęciu z Demi Moore i Sissy Spacek, z którymi grała w filmie "Gdyby ściany mogły mówić"20 maja 2023 roku Cher skończyła 77 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Zdjęcia >>>> AKPA Zobacz galerię (13 zdjęć)

Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.