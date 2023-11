Chińczycy lecieli ponad 14 godzin wyłącznie na targi poznańskie. "Polska jest dużym krajem, innym niż sobie wyobrażałem"

Chińczycy przylecieli na poznańskie targi

Ketty przyleciała do Polski razem ze swoimi rodzicami z chińskiego Changzhou – miasta, którego populacja sięga prawie czterech milionów ludzi. Jednak to właśnie w Polsce starają się sprzedać swój produkt.

- Lecieliśmy ponad 14,5 godziny z Chin, nie licząc czasu przesiadki w Austrii. Mamy tu dużych klientów, a nasza główna sprzedaż odbywa się w Polsce. Wracamy prosto do Chin dzień po zakończeniu się targów ogrodniczych

Próba nawiązania nowych kontaktów biznesowych

- Mamy trzech klientów w Polsce i staramy się nawiązać nowe biznesowe kontakty w Polsce - sprzedajemy części do nawadniania ogrodów

"Polska jest dużym krajem, innym niż sobie wyobrażałem"

Jess razem ze swoją wspólniczką również przybył z Chin wyłącznie po to, by wziąć udział w targach ogrodniczych w Poznaniu. Przyjazd do Europy zmienił ich pogląd na Polskę.