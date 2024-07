Chirurdzy kontra NFZ: „Za klika lat pacjenci z zagrożeniem życia mogą nie otrzymać pomocy”. Problem dotyczy całej Polski!

– Sytuacja jest bardzo trudna. Mamy problem z ciągłym niedoinwestowaniem procedur chirurgicznych. Jako przykład powiem, że w tym momencie w naszym kraju bardziej opłaca się pacjentowi z cukrzycą obciąć nogę, niż ją leczyć. To pokazuje, że system jest archaiczny. Tzw. koszyk świadczeń powstał 20 lat temu i obejmuje tylko pojedynczo wybrane procedury. To jest tak, jakbyśmy mieli mieszkanie w totalnej ruinie i zaprosili do niego malarza, który za 7 tys. odmaluje nam ściany. To niczego nie zmieni, bo dom nadal będzie się zawalał, z dachu będzie ciekło i będzie ulatniał się gaz, ale, że to malowanie jest fajnie wycenione, to on to zrobi – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.