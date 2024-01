Ci piłkarze Lecha Poznań mają błyszczeć wiosną. "Ich potencjał nie był wykorzystany"

Ci piłkarze Lecha Poznań mają być wiosną wartością dodaną

Spora grupa piłkarzy Lecha Poznań jesiennej części rozgrywek nie może uznać za udaną. Mariusz Rumak nie ukrywa, że są oni potrzebni drużynie, by skutecznie walczyć wiosną o trofea. Chce stawiać na ich indywidualny rozwój, zapowiada rozmowy z nimi i przede wszystkim wierzy, że wrócą do formy, która pozwoli im brylować wiosennych rozgrywkach ekstraklasy i Pucharu Polski. Mają być wartością dodaną, której Lechowi w wielu meczach tego sezonu z różnych powodów brakowało.

Sousa wcześniej wyjechał na letni urlop, mówiło się o jego kontuzji, miał jednak w spokoju przygotowywać się do młodzieżowego Euro. Wrócił do Lecha jako jeden z ostatnich i szybko okazało się, że nie jest w stanie osiągnąć formy z wiosny. Van den Brom odstawił go na boczny tor, wolał stawiać na Marchwińskiego. Na dodatek 21 października w meczu z ŁKS zasłabł i te kłopoty zdrowotne spowodowały, że opuścił kolejne pięć meczów. Jego bilans jesienny to tylko 1 asysta. To znacznie poniżej jego potencjału i możliwości.