Ciekawe trasy do spacerowania w woj. wielkopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 25 - 26 listopada? TOP 10 tras

W woj. wielkopolskim jest mnóstwo ciekawych miejsc na spacer. Mamy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić bliskich i wspólnie poznawać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. wielkopolskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w woj. wielkopolskim ma być od -1°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 3% do 36%. W niedzielę 26 listopada w woj. wielkopolskim ma być od -3°C do 1°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Dolnosląska Droga św. Jakuba: Głogów – Jakubów – Lubań – Zgorzelec Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 160,96 km

Czas trwania spaceru: 53 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podejść: 1 555 m

Suma zejść: 1 407 m Spacerowiczom trasę poleca SPDSJ

Już w czasach rzymskich powstawały szlaki handlowe łączące południe Europy z wybrzeżem Bałtyku. Nazywane są one „Bursztynowym Szlakiem”, jakkolwiek szlaków tych w rzeczywistości było kilka. Nabrały one nowego znaczenia w wieku X, kiedy to zaczęły tworzyć się zalążki dzisiejszych państw Europy Środkowej. Szczególnie ważne okazały się drogi łączące Czechy przez Śląsk i Łużyce z Wielkopolską. To właśnie tędy dotarła do Polski kultura łacińska, chrześcijaństwo, przybyła Dąbrówka, a później św. Wojciech. Można więc powiedzieć, że szlaki między Gnieznem i Poznaniem a Pragą stanowiły nasze „drzwi do Europy”. Drogami tymi wędrowali nie tylko dyplomaci, ale nade wszystko kupcy, rzemieślnicy, rycerze, pielgrzymi – ludzie, którzy przez wieki kształtowali oblicze tej ziemi. Dolnośląska Droga św. Jakuba próbuje odtworzyć szlak, który został w roku 1563 wymieniony przez Jörga Gaila z Augsburga jako jeden z trzech szlaków pątniczych łączących Polskę z resztą Europy. Wiódł on przez Poznań, Leszno, Głogów, Zgorzelec i Żytawę.

Dolnośląska Droga św. Jakuba – pierwszy odtworzony odcinek – od lipca 2005 r. łączy Głogów, Jakubów, Grodowiec, Polkowice, Chocianów, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Latem 2006 dołączyła do niej Droga Wielkopolska (Gniezno – Murowana Goślina – Poznań – Lubiń – Leszno – Wschowa – Głogów), zaś wiosną 2008 otwarta została Droga Żytawska (Zgorzelec/Görlitz-Żytawa/Zittau- Český Dub-Stara Boleslav-Praga).

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: bieganie w Starym Gaju, Lublin Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,54 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podejść: 46 m

Suma zejść: 46 m Ewanna poleca tę trasę Trasa spacerowa/ biegowa /rowerowa po Starym Gaju w Lublinie, 4,5km, część przebiega przez rezerwat brzozy czarnej, początek przy torach na ścieżce wiodącej od pętli autobusowej.

🌳 Trasa spacerowa: Pętla Strachocińska Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podejść: 211 m

Suma zejść: 206 m Trasę dla spacerowiczów poleca Jac.wos Bieg rozpoczynamy z pętli tramwajowej na Sepolnie. Kierujemy się prosto wzdłuż ulicy Mickiewicza do mostu Swojszyckiego. Przed mostem przechodzimy przez pasy i wbiegamy na groblę Kanałową. Docieramy do mostu Bartoszowickiego, którym przedostajemy się na drugą stronę kanału Powodziowego. Przebiegamy przez kładkę Raczyńską nad kanałem Żeglugowym przy śluzie Bartoszowice. Biegniemy wzdłuż betonowego ogrodzenia by po minucie skręcając w lewo znaleźć się na grobli Łanieskiej. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W pobliżu Koscioła skręcamy w prawo na groblę Janowicko-Swojczycką, poruszając się którą obiegamy Las Strachociński znajdujący się po naszej lewej stronie. Tereny te to tak zwane Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Las Strachociński zajmuje obszar około 200 hektarów: ok 140 hektarów to drzewostan a pozostałe to łąki. Najstarsze drzewa mają 130-170 lat. Teren ten zamieszkuje 4 gatunki gadów i 9 gatunków płazów, spotkać tu można lisy, dziki, sarny, bobry, kuny. W okolicy rośnie czosnek naturalny. Przez las przepływa rzeczka Piskorna dzieląca go na części. Z lasem związana jest też legenda o smoku Strachocie.

Poruszając się groblą mijamy zabudowania Strachocina i nowo powstałe osiedla na Wojnowie. Grobla powraca w Łanach w bliskie sąsiedztwo Odry. Skręcamy w prawo na brukową drogę, która po chwili kończy się i przechodzi w zwykły polny dukt. Patrząc w lewo na przeciwnym brzegu Odry leży Trestno. Polną drogą wzdłuż rzeki, mając las po prawej stronie wracamy do grobli Łanieskiej. Wbiegamy po prostej na groblę i docieramy do kładki Raczyńskiej. Za kładką skręcamy od razu w prawo i groblą Folwarczną pomiędzy kanałami Żeglugowym i Powodziowym docieramy do mostu Swojszyckiego. Przebiegamy w lewo przez most, przechodzimy przez pasy i wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegamy na pętlę tramwajową.

Trasa ze względu na swoją bliskość centrum Wrocławia i dobry dojazd jest doskonałą alternatywą dla tych, którym znudziło się bieganie po Wrocławskich parkach,ulicach i wałach. Po krótkim biegu znajdujemy się poza Wrocławiem mijając piękny las. Po opadach deszczu należy jednak odpuścić pokonywanie części trasy wzdłuż Odry od Łanów do grobli Łanieskiej, ponieważ robi się błoto. Trasa ma kilka wariantów: skręcając w prawo do lasu po przebiegnięciu 4900m lub 6200m uzyskujemy trasy liczące odpowiednio 9km i 11km. Wycieczka doskonale nadaje się na rower.

🌳 Trasa spacerowa: Złotów - trasa Nordic Walking Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 75 m

Suma zejść: 74 m A.rz57 poleca tę trasę na spacer Propozycja trasy nordic walking ze Złotowa, jako alternatywa dla tych, którym znudziło się chodzenie promenadą. Trasa troszkę dłuższa niż wokół jeziora, ale z atrakcjami. Prowadzi z ul. Wioślarskiej, gdzie można zaparkować samochód koło stadionu. Przechodzimy przez park, aż na pola za Blękwitem. Przechodzimy przez wieś i wchodzimy w las za amfiteatrem. Lasem wracamy do ul. Wioślarskiej.

Las, pola, łąki, piękne widoki, możliwość napotkania ptaków i dzikich zwierząt: to zalety tej trasy. Dzieciom też będzie się podobało.

Patrz zdjęcia. Tłoku tu nie będzie. Polecam.

🌳 Trasa spacerowa: Śnieżycowy Raj Początek trasy: Buk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,18 km

Czas trwania spaceru: 413775 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 356 m

Suma zejść: 365 m Spacerowiczom trasę poleca Kuba1988 Śnieżycowy Jar - wczesną wiosną. Rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar. To magiczne miejsce przyciąga setki ludzi wczesną wiosną aby podziwiać gęsto rosnące w tym miejscu śnieżyce wiosenne. Kwiaty te tworzą piękne białe dywany ścielące głębię tych lasów. Osobą które nigdy tu nie były postaram się przybliżyć to miejsce. Na początku warto zaznaczyć, że w okresie kwitnięcia śnieżycy przy okazji dni wolnych teren ten jest użytkowany przez setki ludzi. Trasa oraz parkingi w okół rezerwatu są oblegane, dlatego warto zaplanować wypad tutaj w tygodniu lub w godzinach rannych aby uniknąć tłoku. Jednak dla osób, które wybierają się tutaj na niedzielny spacer trasa, którą zaproponowałem może być alternatywą,dzięki niej poza śnieżycą zobaczymy kilka innych mniej uczęszczanych miejsc.

Trasę zaczynamy przy parkingu zlokalizowanym niedaleko miejscowości Uchorowo (pierwszy drogowskaz na Śnieżycowy Jar) - (1). Początek szlaku, aż do samego rezerwatu jest oznakowany tablicami, poruszamy się leśną drogą przez odcinek 1,4km. Docieramy do głównej drogi w ramach obszaru która łączy miejscowości Starczanowo i Szymankowo (2). Tutaj znajduje się początek ścisłego rezerwatu, obowiązuje ścisły zakaz poruszania się poza wytyczonym szlakiem. Po około 400 m, docieramy do pierwszych ścieżki wyłożonej drewnem, od tego miejsca możemy śmiało obserwować piękno natury. (3) i (4). Ścieżka w tym miejscu nie jest zbyt szeroka, dlatego przy dużym ruchu jest tutaj naprawdę tłoczno. My ruszamy dalej kierując się w kierunku południowym, po około 300 m, docieramy do tablicy informacyjnej z mapą (5). W tym miejscu skręcamy w lewo. Po kilkudziesięciu metrach schodzimy z wytyczonej trasy tuż obok narysowanego na drzewie oznaczeniu (6). Skręcamy w prawo i kierujemy się mniej uczęszczanym leśnym duktem do brzegu rzeki Warty. Rzeka ta w tym miejscu płynie bardzo malowniczo, otoczona lasami po obu brzegach. Warto zostać tutaj na kilka chwil i podziwiać wartki nurt tej rzeki. Poruszamy się wysoką skarpą w górę rzeki, wytyczoną ścieżka, podziwiając dalej jej uroki.

Po 400 m docieramy do szerokiego rozlewiska (8), widzimy przed sobą koryto rzeki, oraz stare jej zakole. Kilkadziesiąt metrów dalej (9) stajemy przed tablicą informującą o grodzisku stożkowatym (10). Po drugiej stronie bagien znajduje się archeologiczne grodzisko Ostrowa Radzimskiego. Na widocznej dobrze wyspie znajdował się spory gród w okresie od XIII do XVI wieku. Dziś prowadzone są tam prace archeologiczne. Kierujemy się dalej wzdłóż rozlewisk cały czas mając po prawej stronie wspomnianą wyspę. Po około 300 m skręcamy w lewo z wytyczonej ścieżki, w leśny dukt prowadzący w górę. Od tego momentu droga prowadzi nie uczęszczaną trasą ale bardzo tajemniczą, na górze docieramy do niewielkiej polany (11). Idziemy dalej w kierunku północnym, jednocześnie wchodząc w wąwóz małej rzeczki, idziemy około 1 km pod górę (12). Docieramy do skrzyżowania z głównym szlakiem, z którego wcześniej zboczyliśmy kierując się w stronę rzeki (13). Podążamy w kierunku rezerwatu tak aby po około 500m natrafić na skrzyżowanie dróg (14). Tutaj następuje dowloność powrotu do parkingu. Dla osób chcących jeszcze raz przejść doliną śnieżycy idziemy w jej kierunku. Natomiast dla osób, które chcą zboczyć z głównego szlaku i przejść dzikim leśnym duktem, na którym często możemy spotkać sarny i jelenie proponuję skręcić w prawo(15). Tą cichą i spokojną drogą docieramy po około 1,5 km do wspominanej wcześniej trasy pomiędzy Starczanowem i Szymankowem, skręcamy w lewo i po kilku dziesięciu metrach docieramy do drogi w prawo, którą wracamy do parkingu.

Na koniec warto dodać, że opisany obszar graniczy, a częściowo narusza Poligon wojskowy, dlatego gdzieniegdzie możemy spotkać tablice informacyjne,.

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Rakoniewice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Kys30 poleca tę trasę na spacer Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy. • Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

🌳 Trasa spacerowa: Trasa Mirosławiec (pętla) - 01.05.2021 Początek trasy: Czarnków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wycieczka_z_przewodnikiem Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Czarnkowa

🌳 Trasa spacerowa: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Promocja_wieruszow poleca tę trasę na spacer

Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

🌳 Trasa spacerowa: Czarny szlak Sępólno Krajeńskie-Lutówko Początek trasy: Łobżenica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 8,05 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podejść: 1 056 m

Suma zejść: 1 047 m Slaw17 poleca tę trasę Szlak poprowadzi wzdłuż północnych brzegów jezior Sępoleńskiego i Lutowskiego. Na dłuższych odcinkach bardzo piaszczysty.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych.

Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty". Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej: Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.

