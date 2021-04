Ćma bukszpanowa już zaczyna niszczyć krzewy bukszpanu. W Polsce nie ma naturalnych wrogów. Jak zwalczać ćmę bukszpanową, szkodnika z Japonii

10 listopada obchodzimy Dzień Jeża. W ramach świętowania... daj jeżom spokój

Okres jesienno-zimowy jest czasem, w którym szczególnie da się zauważyć obecność zwierząt wokół nas. Skąpość naturalnych źródeł pożywienia, skłania je do poszukiwania alternatywnych źródeł pokarmu w bliskości siedzib ludzkich. Dwaj główni przedstawiciele dzikich zwierząt odwiedzających miasta to jeże i dziki. Podczas gdy liczba dzików w miastach wciąż rośnie, liczba jeży maleje. Dlaczego? Wyjaśnia to lek. wet. Patrycja K. Woszczyło z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.