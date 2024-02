Co dzieje się w Poznaniu 1.02.2024? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Poznajcie Margiello, fantastycznego chłopaka z Winograd, który zdecydowanie zasłużył sobie na obecność na liście "Pozytywnie zakręconych mieszkańców Poznania". Jego motto podczas pracy to „do it better!”, które jest opozycją do słynnego motto Nike „Just do it!”.👟 Udoskonala markowe buty, a wręcz tworzy je od nowa dając im jakość i design, których często brakuje w wyrobach marki z Oregonu. Margiello wysyła swoje buty na cały świat, może Wy również zamówicie sobie u niego coś wyjątkowego.😉 👉 www.instagram.com/margiello/ 👉 https://margiellosnkrs.com/bespoke/ 👉 https://www.tiktok.com/@margiello 📸 www.instagram.com/projekthamak/