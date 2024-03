Co dzieje się w Poznaniu 12.03.2024? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Spotkanie nie tylko dla kobiet. Dlaczego możliwość skorzystania z procedury in vitro jest tak ważna dla poznaniaków i poznanianek? Jakie znaczenie ma bezpieczny dostęp do opieki medycznej, w tym ginekologicznej i co daje profilaktyka? O tym wszystkim podczas spotkania otwartego "Poznań dla kobiet" porozmawiają Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Zapisy👇 https://tobilet.pl/spotkanie-otwarte-poznan-dla-kobiet-posum.html