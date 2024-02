Co dzieje się w Poznaniu 13.02.2024? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Rozszerzona rzeczywistość to nie tylko domowa rozrywka. Ta technologia ma również wpływ na rozwój medycyny, a co za tym idzie, pozwala na skuteczniejsze leczenie pacjentek i pacjentów. Lekarze z miejskiego szpitala im. Józefa Strusia przeprowadzili pierwsze w Wielkopolsce dwie trudne operacje niedrożności dróg łzowych z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Chirurg podczas operacji korzystał z trójwymiarowego obrazu twarzoczaszki operowanego pacjenta. Taka technologia pozwoliła na znacznie większą precyzję podczas zabiegu. Zachęcamy do zobaczenia filmu (link w komentarzu)! Robi wrażenie😉