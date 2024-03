Co dzieje się w Poznaniu 21.03.2024? Ważne zmiany, remonty, zapowiedzi...

Poznajcie, Agnieszkę Stachowiak, która uprawia winter swimming, czyli lodowe pływanie. 🏊❄️ Zdobycie Mistrzostwa Świata IISA na 50 metrów delfinem oraz 100 metrów kraulem, to dla niej pestka. 😉 Ta niesamowita kobieta mając ponad 50 lat dokonuje wielkich rzeczy. Serdecznie gratulujemy! Naszym zdaniem przysłowie "Zimna woda zdrowia doda" to hasło przewodnie, które idealnie odzwierciedla naturę naszej mistrzyni. Panią Agnieszkę zaliczamy do grona "Pozytywnie zakręconych mieszkańców Poznania". 👏 PS Już 07 kwietnia Pani Agnieszka planuje zrobić mały event dla mieszkańców Poznania, warto śledzić jej profile. 😉 👉 www.instagram.com/agnessfrozen 👉 Agnieszka Stachowiak