Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej pokazują, że wg stanu na 29 lutego 2024 r. ogólna liczba więźniów w Polsce wynosiła 74 417. Jest to niespełna 100 tys. osób do wyżywienia każdego dnia. Ile pieniędzy przeznaczane jest na posiłki dla więźniów i jakiej jakości jedzenie osadzeni w zakładach otrzymują na co dzień?

Utrzymanie więźniów to temat kontrowersyjny, budzący żywe emocje wśród społeczeństwa. Szczególnie jeśli pod uwagę weźmiemy osoby odsiadujące wyrok za najgorsze przestępstwa, typu morderstwa czy gwałty. W końcu więzienia nie utrzymują się same, tylko z pieniędzy podatników. Tak więc za każdy posiłek płaci nie kto inny, jak my, obywatele.

Służba więzienna zdaje sobie sprawę z tego, ile ciekawości budzi temat utrzymania więźniów i ich żywienia, dlatego podzieliła się kilkoma ciekawymi faktami i zdradziła informacje na temat więziennych posiłków. Począwszy od tego, jak wygląda więzienna kuchnia, przez to, kto w niej gotuje, no i jakie posiłki serwowane są osadzonym.

Kto gotuje w więzieniu?

Nad przygotowywaniem posiłków w każdej jednostce czuwa funkcjonariusz Służby Więziennej - szef kuchni. To właśnie on sprawuje pieczę nad zatrudnionymi w więziennej kuchni osadzonymi. W poszczególne etapy, takie jak obieranie warzyw, krojenie, smażenie, gotowanie czy porcjowanie zaangażowani są więźniowie. Zatrudniani są odpłatnie, bądź nieodpłatnie, wszystko zależy od poszczególnej jednostki. Więźniowie przydzielani są do poszczególnych zadań na podstawie posiadanych umiejętności i wykształcenia.

Jak wygląda kuchnia w więzieniu?

Kuchnie w zakładach karnych to przestrzenie przygotowane do sprawnego wydawania trzech posiłków dziennie. Wyposażone są w wysokiej jakości urządzenia i sprzęty niezbędne do gotowania – garnki, patelnie, kotły warzelne, piece itp. Proces gotowania odbywa się w pomieszczeniach spełniających wymogi sanitarne.

Dieta więźniów

O jadłospisie więziennym decyduje funkcjonariusz działu kwatermistrzowskiego wraz z pracownikiem służby zdrowia. Skazani otrzymują posiłki trzy razy na dobę (w tym przynajmniej jeden ciepły) wraz z napojem. Wartość odżywcza posiłków nie powinna być mniejsza niż 2800 kcal w przypadku więźniów do 18. roku życia i 2600 kcal dla pozostałych.

Znaczenie w przydzielaniu racji żywnościowych ma rodzaj wykonywanej przez osadzonego pracy, wiek, religia czy schorzenia.

W jednostkach dostępnych jest siedem rodzajów posiłków:

- posiłki przygotowane dla osadzonych w wieku powyżej 18. roku życia – zwane "posiłkami podstawowymi – P",

- posiłki przygotowane dla osadzonych w wieku do ukończenia 18. roku życia – zwane "posiłkami dla małoletnich – M",

- posiłki lecznicze: lekkostrawne, cukrzycowe, indywidualne,

- posiłki przygotowane z uwzględnieniem wymogów religijnych i kulturowych,

- posiłki przygotowane dla osadzonych wykonujących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych.

Ile kosztuje jedzenie dla więźniów?

Dzienny koszt wyżywienia jednego więźnia to około 4,4 zł i 4 zł. Z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dowiadujemy się, że minimalny dzienny koszt posiłków i napojów w polskich więzieniach wynosi:

- posiłek podstawowy - 4,00 zł,

- posiłek dla małoletnich - 4,40 zł,

- posiłek lekkostrawny - 4,80 zł,

- posiłek cukrzycowy - 5,70 zł,

- posiłek indywidualny - 5,80 zł,

- posiłek dodatkowy - 3,20 zł.

Tak brzmią oficjalne dane, jednak Służba Więzienna informuje, że "we wszystkich jednostkach penitencjarnych koszt żywienia jest wyższy, niż określa norma minimalna i zmienia się wraz z warunkami na rynku".

Przykładowe posiłki więźniów

Na śniadanie składa się przeważnie 200 g chleba, 50 g tłuszczu roślinnego oraz dodatek mięsny. Natomiast dwa razy w tygodniu serwowany jest nabiał. Na obiad serwowane jest pół litra zupy, kawałek mięsa, 250 g ziemniaków i dodatek w postaci warzyw. Z kolei na kolacje podawane jest 200 g pieczywa, 25 g tłuszczu roślinnego z wybranym dodatkiem (np. dżemem, twarogiem, mielonką, parówkami - w zależności od pracującego w kuchni kucharza).

- śniadanie - herbata, chleb, margaryna, kiełbasa golonkowa,

- obiad - zupa koperkowa z ryżem, gulasz wołowy, ziemniaki, surówka z ogórków, kompot,

- kolacja - herbata, chleb, margaryna, mielonka prasowana.

