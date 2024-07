Co z dawnym skłotem przy Starym Rynku w Poznaniu? Właściciel ma wielkie plany wobec dawnego domu handlowego. Co z ich realizacją?

To był prestiżowy dom handlowy

Kamienica przy rogu Paderewskiego i Szkolnej jest znaczącym punktem na mapie Poznania. Jej historia sięga ponad stu lat wstecz, kiedy to pełniła funkcję eleganckiego domu handlowego. W czasie wojny przeobraziła się w sklep dla oficerów SS, by po wojnie stać się domem Moda Polska . W poprzedniej dekadzie budynek służył jako skłot Odzysk.

Ambicją Woźnego było otworzenie w kamienicy hotelu Sure Hotel by Best Western, który oferowałby 40 pokoi oraz restaurację.

Problemy właściciela z finansowaniem prac

Przygotowania do remontu kamienicy okazały się bardziej skomplikowane i czasochłonne, niż początkowo zakładano. Proces ten wymagał zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uzgodnień z konserwatorem zabytków, co łącznie zajęło pięć lat. Wszystko było przygotowane do rozpoczęcia prac wiosną 2020 roku, gdy nagle wybuchła pandemia COVID-19, co jak mówi Woźny, "sparaliżowało wszystkie działania inwestycyjne".