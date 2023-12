Co zobaczyć i co zwiedzić w Poznaniu? Oto najciekawsze atrakcje turystyczne stolicy Wielkopolski!

Wybierasz się do Poznania, ale nie wiesz gdzie pójść i co obejrzeć? Oto pomysły na spędzenie czasu wolnego. Sprawdź, dokąd się wybrać w Poznaniu i okolicach --->

W Poznaniu nie można się nudzić. Stolica Wielkopolski słynie z wielu atrakcji turystycznych, na których zwiedzanie można poświęcić nawet kilka dni. Koziołki, Termy Maltańskie i Palmiarnia - to nie wszystko! Zobacz, co warto zobaczyć i co robić w Poznaniu.

Poznańskie koziołki i okolice Starego Rynku

Bez wątpienia największą atrakcją Poznania są koziołki na wieży ratuszowej. Każdego dnia w południe Tyrek i Pyrek, figury koziołków z mechanizmem napędowym, trykają się 12 razy. Zdarzenie to przyciąga tłumy turystów, którzy przy okazji mogą podziwiać piękny renesansowy ratusz oraz kolorowe domki budnicze, czyli szereg kamienic z pierwszej połowy XVI wieku, przebudowanych po II wojnie światowej. W okolicach rynku znajdują się też inne atrakcje. Warto zajrzeć chociażby do poznańskiej fary. Majestatyczne wnętrze kryje niespodzianki, jedną z nich jest namalowana w 1949 roku iluzoryczna kopuła. W jednej z bocznej ulic od Starego Rynku, w Pałacu Górków znajduje się Muzeum Archeologiczne, które posiada cenne zbiory z terenów całej Polski oraz kolekcje pozaeuropejskie. Na przeciwko ratusza znajduje się Rogalowe Muzeum Poznania, w którym zarówno dorośli, jak i dzieci mogą w interaktywny sposób poznać mającą już ponad 150 lat tradycję wypieku rogala świętomarcińskiego.

W niedalekim sąsiedztwie Starego Rynku znajdziemy Wzgórze Przemysła, a na nim nowo odbudowany Zamek Królewski (dawna rezydencja króla Przemysła II), w którym obecnie mieści się ciekawe Muzeum Sztuk Użytkowych. Zamek posiada wieżę o wysokości ok. 43 m, z której można podziwiać panoramę Poznania.

Obraz Claude’a Moneta

Kierując się na zachód Poznania możemy wejść do Muzeum Narodowego. Znajduje się w nim wiele prac polskich i zagranicznych artystów. Najbardziej znana "Plaża w Pourville" to jedyny w polskich zbiorach obraz Claude’a Moneta. W 2000 roku został on skradziony z poznańskiego muzeum, a odnaleziono go dopiero w 2010 roku.

Opuszczając Muzeum Narodowe warto zajrzeć na plac Wolności, przy którym zobaczymy m.in. znaną Bibliotekę Raczyńskich, a także Hotel Bazar, z którego przemawiał Ignacy Paderewski przyczyniając się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Idąc dalej ulicą 27 grudnia natrafimy na Okrąglak - modernistyczny budynek, który przez ponad 50 lat pełnił funkcję domu towarowego, a później został przekształcony na budynek biurowo-usługowy.

Ponad 100-letnia Palmiarnia Poznańska

Jedną z najstarszych europejskich kolekcji roślin można podziwiać w poznańskiej Palmiarni, którą otwarto w 1911 roku w Parku Wilsona. Pod szklanymi dachami 10 pawilonów wystawienniczych rośnie 11 tys. roślin reprezentujących 1100 gatunków.

Odwiedzający mogą poznać roślinność subtropikalną, klimatu umiarkowanego, tropikalną, wodną, a także podszycie lasu tropikalnego, sukulenty, kserofity starego i nowego świata oraz sawannę. Istnieje możliwość zwiedzania Palmiarni Poznańskiej z przewodnikiem (od wtorku do niedzieli, po wcześniejszej rezerwacji).

Bogate w atrakcje Tereny nad Maltą

Poznańskie jezioro Maltańskie to sztuczny zbiornik wodny, oddany do użytku w 1952 roku. Mieści się tam tor regatowy służący do rozgrywania zawodów wioślarskich, kajakarskich i innych sportów wodnych. Wokół jeziora znajduje się wiele obiektów rekreacyjnych m.in. Malta Ski, gdzie można skorzystać ze stoku narciarskiego, przejechać się kolejką górską lub torem saneczkowym, zagrać w minigolf, czy wypożyczyć sprzęt sportowy.

Dużą atrakcją są także Termy Maltańskie, czyli aquapark, w którym wykorzystywana jest pobierana z głębokości ponad 1306 metrów solanka o temperaturze prawie 40 stopni C i niskiej mineralizacji. Znajdują się tam m.in. baseny sportowe, basen geotermalny i termomineralny (z widokiem na jezioro Maltańskie), basen z wypływem na zewnątrz, strefa dla dzieci z brodzikiem, 11 zjeżdżalni, a także strefa saun i SPA.

Wzdłuż jednego z brzegów jeziora kursuje Kolejka Parkowa Maltanka. To ciekawa atrakcja szczególnie dla dzieci. Jedną z lokomotyw używanych do obsługi Maltańki jest Borsig Bn2t - najstarszy sprawny parowóz w Polsce oraz jedyny w Polsce parowóz wąskotorowy posiadający dwie gwizdawki. Na trasie kolejki znajduje się pięć przystanków. Jej początek to przystanek "Maltanka" przy rondzie Śródka, a stacja końcowa to "Zwierzyniec" przy wejściu do Nowego Zoo.

Dwa ogrody zoologiczne

Nowe Zoo w Poznaniu to ogromny teren leżący przy jeziorze Maltańskim. Poznański ogród zoologiczny znany jest m.in. ze Słoniarni. Zasłynął on także, jako azyl dla wielu zwierząt, którego jedną z podopiecznych jest niedźwiedzica Cisna. Nowe Zoo można zwiedzać codziennie przez cały rok.

W Starym Zoo pozostało już niewiele zwierząt. Pełni ono funkcję parku, w którym można zobaczyć m.in. lisy, zwierzęta kopytne, ptaki, a także pawilon z małpami. Stary ogród zoologiczny czynny jest codziennie, a wstęp do niego jest darmowy.

Pełna historii Cytadela

Najbardziej znany poznański park Cytadela posiada dużą powierzchnię (ok. 100 ha). Wybudowany w latach 1963–1970 na terenie dawnego Fortu Winiary kryje w sobie wiele ciekawych zakątków m.in. rozarium, dawny amfiteatr, czy instalację rzeźb „Nierozpoznani” Magdaleny Abakanowicz. W jednym z centralnych punktów parku znajduje się Dzwon Pokoju i Przyjaźni Między Narodami wzniesiony w 1986 r., który bije kilkanaście razy w roku w czasie ważnych świąt narodowych i innych historycznych wydarzeń.

Na Cytadeli można wybrać się także do jednego z dwóch muzeów (uzbrojenia i muzeum Armii Poznań). Jeśli zmęczymy się spacerem lub dopadnie nas głód możemy skorzystać z jednego z punktów gastronomicznych.

Zamek Cesarski i Centrum Szyfrów Enigma

Jedną z najbardziej charakterystycznych budowli Poznania jest Zamek Cesarski, czyli dawna rezydencja cesarza niemieckiego Wilhelma II. Budowę rozpoczęto w 1905 roku, a już pięć lat później cesarz odebrał klucze do zamku podczas wizyty w Poznaniu. Dziś majestatyczny budynek służy mieszkańcom jako centrum kultury. Odbywają się tam ciekawe wystawy i warsztaty. Mieści się tam też Kino Pałacowe i Muzeum Powstania Poznańskiego.

Na sąsiadującym z Zamkiem placu Mickiewicza znajduje się Pomnik Ofiar Czerwca 1956 w postaci dwóch połączonych ze sobą krzyży. Tuż obok można zobaczyć Collegium Minus, budynek należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w którym znajduje się m.in. Aula Uniwersytecka. W niedalekiej odległości można zobaczyć też poznańską operę, czyli Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki wraz z usytuowaną przed nim fontanną. Budynek zwieńczony jest charakterystycznym symbolem – pegazem.

Z drugiej strony Zamku, w budynku Collegium Martineum znajduje się Centrum Szyfrów Enigma, placówka z interaktywną ekspozycją multimedialną poświęconą maszynie szyfrującej Enigma i trzem polskim kryptologom: Marianowi Rejewskiemu, Henrykowi Zygalskiemu i Jerzemu Różyckiemu.

Poznaj okolice Poznania

Nie tylko Poznań, ale też jego okolice skrywają wiele ciekawych atrakcji. Warto wymienić chociażby Pałac w Rogalinie czy Zamek w Kórniku. Zobacz 10 pomysłów na krótkie, jednodniowe wycieczki w promieniu około 30 kilometrów od miasta:

