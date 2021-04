Coraz mniej księży w archidiecezji poznańskiej. Mniejsze parafie będą łączone w jedną większą

Młodzi ludzie coraz trudniej podejmują decyzję na całe życie.

- Decyzje, których wymaga kapłaństwo czy małżeństwo, są wyzwaniem współczesnego świata. Żyjemy w świecie tymczasowości, w których wymieniamy coś zepsutego, zamiast to naprawiać. Trzeba też wspomnieć o kwestii wychowania religijnego w domach. Wiele rodzin przeżywa różnorakie problemy. To odnosi się później do życia religijnego i do przeżywania wiary w domach