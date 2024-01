Coraz więcej dzieci zakażonych wirusem RSV. Szpitale się zapełniają

- Infekcja rozpoczyna się objawami ze strony górnych dróg oddechowych, czyli pojawia się katar, później kaszel. Wiele dzieci gorączkuje. Do szpitala trafiają te, które mają objawy niewydolności oddechowej, czyli nie są w stanie same oddychać. W przebiegu tego zakażenia dochodzi do upośledzenia drożności dróg oddechowych, które są po prostu zatkane gęstym śluzem. Te dzieci potrzebują bardzo dużego wysiłku, żeby nabrać powietrze, żeby oddychać. Dlatego wymagają wsparcia oddechowego w postaci tlenoterapii, czyli podania tlenu. Do tego problemem staje się też nawodnienie dziecka. Ponieważ gdy dziecko ma kaszel lub zatkany nos, ma wtedy trudności w piciu czy jedzeniu. Z tych względów dzieci muszą być hospitalizowane - wyjaśnia dr Ewelina Gowin.