Coraz więcej zachorowań na neuroboreliozę. Ukąszenie kleszcza grozi zapaleniem mózgu i śmiercią M.S.

Rumień wędrujący to charakterystyczny objaw boreliozy. Pojawić się może po 7-10 dniach od ukłucia przez zakażonego kleszcza, powiększa się, tworząc czerwoną lub sinoczerwoną plamę. Szacuje się, że występuje u 40-50 proc. chorych. pixabay.com.pl./zdj. ilustracyjne

Ukąszenie kleszcza może nieść za sobą tragiczne skutki. - W 2022 roku od stycznia do końca marca odnotowano już 49 przypadków boreliozy, w tym 2 przypadki neuroboreliozy. Jest to podobny wynik do zachorowań ubiegłego roku, w którym było 41 przypadków zachorowań na boreliozę, jednakże bez przypadków neuroboreliozy – informuje Wiesław Kostuj, rzecznik prasowy WSSE w Poznaniu.