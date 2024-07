Córka Mandaryny - tak wygląda 21-letnia Fabienne Wiśniewska. Mamy jej prywatne zdjęcia! [11.07.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Mandaryna, znana polska piosenkarka i tancerka, oraz Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, to para, której życie prywatne i zawodowe przez lata przyciągało uwagę mediów. Ich małżeństwo, wspólne projekty artystyczne, a także życie po rozwodzie, w tym wychowywanie dwójki wspólnych dzieci, to tematy, które nieustannie budzą zainteresowanie. Jak dziś wygląda ich życie i co słychać u ich dzieci, w tym u Fabienne, która wkrótce skończy 21 lat? Zajrzyjcie do naszej galerii.