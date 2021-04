Czarny scenariusz: Płyta poznańskiego Starego Rynku nie zostanie przebudowana, a miasto będzie musiało oddać prawie 30 mln z kasy unijnej Bogna Kisiel

Przebudowa płyty Starego Rynku ma się rozpocząć w pierwszym kwartale 2022 r. Pierwsze prace przygotowawcze zaplanowano jeszcze na ten rok. Gdy jednak ziści się czarny scenariusz, to Poznań będzie musiał zrezygnować z tej inwestycji i oddać dotację unijną. - Jeśli przetarg się nie uda i do czerwca nie wybierzemy wykonawcy, to przebudowa rynku zostanie odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość – uważa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. I podkreśla: - Jestem zdecydowany, by walczyć do końca. Robimy wszystko, by się udało.