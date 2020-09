Czas na kolarskie emocje. Koźminek stolicą kolarstwa

Podczas zmagań w Koźminku jednocześnie będą prowadzone klasyfikacje w ramach Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Juniorów i Juniorek Młodszych, a także Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w kategorii Młodzik i Junior Młodszy. Jedno już dziś jest pewne, sobota i niedziela zostaną opanowane przez zawodników z różnych kategorii wiekowych, od najmłodszych, aż po amatorów i mastersów. Sympatycy kolarstwa szosowego już mogą zacierać ręce. Będzie się działo!

Organizatorem Finału Pucharu Polski jest klub UKS Koźminianka Koźminek. To stowarzyszenie, które w tym roku celebruje wspaniały Jubileusz, 25-lecie istnienia. Prezes Klubu Marianna Chenczke i Wiceprezes i jednocześnie trener uważany za wspaniałego kowala i wychowawcę kolarskich talentów, Marek Cieślak, zdają sobie sprawę, że organizacje tej imprezy to nie lada wyzwanie. Oboje są jednak przekonani, że tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem, wydarzenie zostanie przeprowadzone sprawnie i z rozmachem, dostarczając kibicom sportowej adrenaliny na wysokim poziomie. Na pewno, tegoroczny Finał Pucharu Polski, walnie przyczyni się do uświetnienia ćwierćwiecza istnienia klubu z małej miejscowości, ale też i klubu, który „ma wielkie serce”. To nie gołosłowne frazesy. W „Koźminiance”, pod wodzą trenera Cieślaka, trenowali m.in. tak utytułowani zawodnicy jak choćby, olimpijka Aleksandra Dawidowicz, Łucja Pietrzak, Damian Papierski i Wiktor Richter. W ostatnim czasie, do sukcesów odnoszonych przez tych znakomitych kolarzy nawiązuje Łukasz Juszczak, który niedawno wywalczył złoty medal podczas Górskich Szosowych Mistrzostw Polski.

Prężne działanie klubu dostrzegli włodarze samorządu powiatowego, co sprawiło, że od kilku lat włodarze Powiatu Kaliskiego podjęli decyzję o dołączeniu do grona współorganizatorów zmagań pucharowych w Koźminku. Zadowolenia z tego faktu nie kryje Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. – Jestem dumny i bardzo dziękuję władzom klubu za ciężką pracę na rzecz sportu i kolarstwa. Bardzo się cieszę, że na terenie naszego powiatu funkcjonuje klub, który słusznie jest określany mianem „kuźni talentów”. Doceniamy wysiłek organizacyjny włodarzy klubu i jesteśmy wdzięczni, że podjęli się ogromnego wyzwania, bo przeprowadzenie tak dużej imprezy sportowej to wielki wysiłek i wielkie poświęcenie. Dziękujemy, bo dzięki temu władze klubu promują uroki sportu i pomagają nam promować nasz ukochany Powiat Kaliski. W imieniu władz naszego samorządu chcę również złożyć gratulacje z okazji wspaniałego Jubileuszu 25-lecia istnienia i zachęcić wszystkich sympatyków, aby przybyli w weekend, zagrzewali zawodników do walki i cieszyli się z tego święta sportowego – powiedział Krzysztof Nosal.

Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko w weekend przybyć do Koźminka, małej, ale malowniczej miejscowości w powiecie kaliskim. W sobotę, 5 września, kolarze będą rywalizować w jeździe indywidualnej na czas od godziny 9.00. Ostatni zawodnicy, mastersi i amatorzy będą sprawdzać się w „czasówce” od godziny 14.30. W niedzielę, 6 września, zawodnicy wystartują ze startu wspólnego. Ostre ściganie rozpocznie się od 9.00. Start ostatniej, połączonej kategorii Mastersów i Amatorów przewidziano na 16.30. W Koźminku, kibice sportu będą mieli co podziwiać. Wystartują zawodnicy z wielu kategorii wiekowych, począwszy od pociech stawiających pierwsze kroki rowerowe, poprzez Żaków, Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Kobiety Open, Mastersów i Amatorów.

Stulecie Polskiego Kolarstwa

"Wszystko co największe zaczyna się od czegoś najmniejszego" - mówi Ryszard Szurkowski, wybitny sportowiec i ambasador stulecia polskiego kolarstwa. Stulecia, które przypada w tym roku. Przypomnieć nieśmiałe marzenia, wielkie sukcesy i drogę pomiędzy nimi - oto cel oficjalnych obchodów jubileuszu organizowanego przez Arenę Pruszków, przy udziale Polskiego Związku Kolarskiego.

Koszulkę z Orzełkiem - symbolicznie przyznawaną mistrzom Polski - chcemy w tym wyjątkowym sezonie uczcić w wyjątkowy sposób. Dlatego wszystkie krajowe mistrzostwa zostały włączone w obchody Jubileuszu. Pierwsze już się odbyły. W styczniu, w Szczekocinach, przy wyjątkowej oprawie poznaliśmy mistrzów Polski w przełajach. Kalendarz obchodów zmodyfikowało życie i koronawirus, ale przed nami wciąż mnóstwo imprez z cyklu "100-lecia".

Mecenasem jubileuszu „100-lecia polskiego kolarstwa” został PKN Orlen, natomiast patronem honorowym są Ministerstwo Sportu oraz Polski Komitet Olimpijski.