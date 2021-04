Czego nie wolno robić po szczepieniu przeciwko COVID-19. Lista: tych aktywności odradzają specjaliści. Co ze spożywaniem alkoholu? SR

Zobacz galerię (6 zdjęć) Celem szczepienia jest wytworzenie w organizmie reakcji obronnej. Pierwsze kilka dni po szczepieniu występuje wzmożona aktywność układu immunologicznego. Oszczędny tryb życia po szczepieniu przez kilka dni po nim pomoże organizmowi wytworzyć tę odporność.Czego nie należy robić po przyjęciu szczepionki? Zobacz na następnych slajdach --->>>Jak wygląda szczepienie przeciw COVID-19? Co trzeba wiedzieć? Krzysztof Piotrkowski Zobacz galerię (6 zdjęć)

Szczepienia przeciwko COVID-19: wiesz, czego nie wolno robić po szczepieniu? Zapytaliśmy dr hab. Aleksandrę Uruskę z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która nam zdradziła, że nie ma jasnych i klarownych wytycznych związanych ze stylem życia, ponieważ każda wrażliwość organizmu jest inna i różnie można szczepienie przechodzić. Celem szczepienia jest wytworzenie w organizmie reakcji obronnej. Pierwsze kilka dni po szczepieniu występuje wzmożona aktywność układu immunologicznego - reakcja zapalna w organizmie. Pacjenci mogą różnie to odczuwać - od łagodnych objawów po nasilone podobnych do grypy. Dlatego prezentujemy listę aktywności, które są odradzane po przyjęciu dawki szczepionki, aby pomóc naszemu organizmowi wytworzyć tę odporność. Zgodnie z zapowiedzią premiera, Mateusza Morawieckiego, od 10 maja 2021 będą mogli się szczepić wszyscy dorośli w kraju. Przejdź do galerii i zobacz, co jest odradzane po szczepieniu.