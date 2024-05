Czterech zawodników Lecha Poznań powołanych na mistrzostwa Europy. Jeden z nich może pobić rekord. "Naszym celem jest wyjście z grupy"

- Uważam, że jako Polacy możemy pokazywać innym, że umiemy odważnie grać w piłkę. Naszym celem jest wyjście z grupy i tam zobaczymy, co dalej. Chcemy pokazać dobry futbol, który umiemy zaprezentować. Można powiedzieć, że to już jest poważna piłka nożna. Ale każdy z nas jest przygotowany i każdy wie, co chcemy robić na boisku. Jestem przekonany, że do Euro podejdziemy z entuzjazmem i poradzimy sobie z presją, która będzie większa niż w eliminacjach - powiedział w rozmowie z Przemysławem Chlebickim z TVP Sport, Igor Brzyski.