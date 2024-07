Czternasta emerytura 2024: Kiedy będzie wypłata czternastek? Ile pieniędzy trafi na konto? Sprawdź wyliczenia prosto z ZUS! OPRAC.: Katarzyna Baksalary

Już wkrótce emeryci otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki. We wrześniu na ich konta trafi 14. emerytura. Kto otrzyma ją w pełnej kwocie? Kto dostanie mniejszą "czternastkę? Kto nie dostanie 14. emerytury? Sprawdź FOT 123RF Zobacz galerię (9 zdjęć)

We wrześniu 2024 roku emeryci mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy na koncie w postaci 14. emerytury. To kolejny rok, w którym rząd zdecydował się na wypłatę tego świadczenia, mającego na celu wsparcie najstarszej grupy społecznej w Polsce. Ile będzie wynosić 14. emerytura? Co trzeba zrobić, żeby dostać 14 emeryturę? Sprawdź!