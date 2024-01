Czy będą braki prądu 10.01 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kępiński

Dziekania, Osiny, Przybyszów.

od 1.08 godz. 14:22 do 1.10 godz. 3:15

Miejscowość: Osowo 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

16.01 od godz. 7:00 do 13:30

powiat pleszewski

Fabianów ulica Dobrzycka 6.

1.10 od godz. 9:00 do 14:00

Rokutów 7 A, 16B, 24, 24A, od 25 do 32, 34, 34/A, 35, 36, 36A, od 37 do 41, 43, od 45 do 49, 49A, 50, 51, 51A, 52, 53, 53A, od 54 do 58, od 60 do 69, --51.

1.10 od godz. 9:00 do 17:00

powiat jarociński

Dobieszczyzna od 123 do 125, Miniszew 10, Prusinów 31, od 35 do 40, 347.

1.10 od godz. 10:00 do 13:00