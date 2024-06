Czy będą braki prądu 10.06 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (10.06)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (10.06 6:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat koniński Kazimierz Biskupi ulice Cicha, Golińska, Krótka, Słoneczna. od 6.09 godz. 12:23 do 6.10 godz. 6:30 powiat krotoszyński Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 26, 28, 65, 66.

6.10 od godz. 9:00 do 14:30 gm. Kobylin: Kuklinów nr 1, 3A, 43 do 51, 57A do 97, 101, 105, 111, 113, sala wiejska, remiza OSP, ORANGE Polska, AM-FIX, RSP Kuklinów (dz. 65/6), P4 (dz. 64), T-MOBILE Polska (dz. 65/6), działki nr 65/3 i 5, 471/1. Wyganów - cała miejscowość (oprócz nr 14 do 17).

12.06 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Kobylin: Targoszyce - cała miejscowość.

12.06 od godz. 10:00 do 16:00 powiat kaliski Kolonia Skarszewek 64H, 66, Skarszew od 13 do 28, od 30 do 34, od 56 do 62, od 64 do 67, 67A, 68, 69, 69A, od 70 do 72, 101B, 0016 Skarszew-233, 129/7, 193.

6.10 od godz. 8:00 do 12:30 powiat kępiński Mechnice od 24 do 28, 28 A, 29, 30, 30A, 30276, 223/1, 231/4, 232/1, 254/2.

6.10 od godz. 9:00 do 11:00 Mechnice 45, 46, 49, 50, 30277.

6.10 od godz. 11:00 do 13:30 powiat kolski Kamień od 10 do 15.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00

Dąbrowa 2, 42, Kamień 7, 7 B, 7A, 21, 22, 24, 24 B, od 25 do 31, 31A, 32, 70199.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00

Chojny ulica Lawendowa , 627/20 57, 58, 58 C, 58 D, 58 G, 58 J, 58 K, 58 M, 58B, 58D, 59, 62 D, 62c, 103, 576, 619, 627/6, 865, Chojny-627/5.

6.10 od godz. 11:00 do 15:00 Kaczyniec 1, 2A, 4, 5, od 7 do 11, od 13 do 18, 20, 21, 23, 10/5, 13/2.

6.10 od godz. 11:00 do 15:00 Katarzyna 37, Żarowo od 1 do 3, od 6 do 8, 10, 13, 70727.

6.10 od godz. 9:00 do 15:00 Biedrusko dz. 479, ul. Poznańska 3, Strzelnica obok ruin kościoła

11.06 od godz. 7:30 do 16:30 Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Stefana Stefańskiego 17, 17A, 44, 48, 68, 88, ul. Jagodowa 88, działki nr 468/5, 468/10, 470/12, firma aktiv elektronik, transport ciężarowy Andrzej W.,

20.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat ostrzeszowski Ostrzeszów ulice Grabowska, Księżycowa, Mostowa, Podmiejska, Słoneczna, Spokojna, św. Mikołaja, Warszawska, Wiejska.

6.10 od godz. 11:00 do 14:00 Ostrzeszów-Pustkowie 90, 91, DZ. NR 714, 715.

6.10 od godz. 11:00 do 14:00 powiat ostrowski Raszków ulice Długa 1, 2, 4, Jarocińska 60, Leśna od 1 do 7, 22799, 3, Parkowa 2, 3, Słoneczna 4, 33, 49, .-104/15, 103/5, 104/11, Środkowa 1, 3, 3B, 4, 4A, od 5 do 7, 10, 112/1, Wiosenna 4, 6, 107/11, Wiśniowa 1, 2, 2a, 43 , 104/19, 107/12.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00

Głogowa od 1 do 3, Józefów 3.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat słupecki Ratyń 1 A.

6.10 od godz. 8:00 do 12:00 Ratyń , 103/8.

6.10 od godz. 11:00 do 15:00

powiat wrzesiński Pyzdry ulice Miłosławska , 1750 (GPO), Wrocławska 16, 18, 18A, 19, 20, 22, 23A, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37A, 60, 66B, BN, 2044, Pyzdry-2012/2 (GPO), Zwierzyniec 15, 19, 20, 25, 26, 41 , 1718/12 (GPO), Pyzdry-2032/7 (GPO).

6.10 od godz. 11:00 do 13:00 Września ulice Świętokrzyska 14, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 6, 8, 20, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 83, 4, Czerniejewska 4D

14.06 od godz. 5:00 do 7:00 Bierzglin 18, 18A, 22, 25, 27, 28, 29, 29A, 29B, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 35, 36, 37, 37A, 37B, Bierzglinek 22

17.06 od godz. 9:00 do 12:00

Psary Polskie ulice 38D, 39, 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 43c, 44, 44A, 44B, 44C, 45, 46, DZ 47/10, DZ.66/7, Bazyliowa 1, 3, 38D, 39, 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 43A, 43B, 43c, 44, 44A, 44B, 44C, 45, 46, DZ 47/10, DZ.66/7, Słomowo DZ.NR 66

18.06 od godz. 8:00 do 11:00 Września ul. Koszarowa 1 bank,

19.06 od godz. 11:00 do 13:00 powiat turecki Chylin 139A, Russocice 23, 23 A, 23 B, 23 D, 23 F, 23 O, 23C, 23E, 23F, 23M, 24, 24 A, 24B, od 25 do 29, 30 A, 31, 32, 34, 35, od 37 do 44, 44 A, 46, 46 A, 47, 48, 48 A, 48A, 49, 49 A, 50, 51, 51 A, 52, 52 B, 52A, 52D, od 53 do 58, 58B, 59, 138, 138A, 139, 141, 60258, 1117/4, 1117/8, 1117/9, 243/1, 308, 309, 310, 325/7, 333/1, 355, 499/9, 810/4, 810/6, 818/41, Władysławów ulice Górnicza od 1 do 6, Kaliska 1, 2A, od 3 do 11, 13, 15, Konińska 1, 2, 4, 5, od 7 do 12, 12A, od 13 do 15, 15A, 16, 17, 19, 21, 51, Lecha 42, Północna 1, 2 A, od 3 do 5, 7, od 9 do 11, 60946, Rynek od 12 do 24, 24A, 25, od 27 do 35, 43, 131/2, 529/1.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat leszczyński Włoszakowice ul. 3 Maja nr 3, Ogrodnictwo BAJON; ul. 11 Listopada nr 1 do 22, nr 24 do 34 parzyste, Kamieniarstwo PAUL, MARGOS; ul. Dworcowa nr 9 PKP; ul. Kurpińskiego nr 24, 28, 29A, 30, 31, nr 35 do 41 nieparzyste, działki nr 169/3, 171/52, 171/54, 171/64, 171/66, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Bank Spółdzielczy, Ogrodnictwo BAJON, TOSCANIA; ul. Myśliwska nr 1A, 2, 4, 16, 18, działka nr 130/12, DINO, Sala widowiskowa; ul. Otto nr 7A do 10, nr 12 do 15, DIAVOLO, PPHU FRĄCKOWIAK; ul. Słowiańska nr 1 do 25, nr 27; ul. Spokojna nr 16, nr 20 do 32 parzyste, działka nr 235/8, PPPH ALP; ul. Podgórna nr 1 do 10A, działki nr 226/5, 226/6, 227/1, 236/2, 602, przepompownia ścieków, DREWPOL, FHU ZAPŁATA, PPHU WŁODARCZYK; ul. Zachodnia - cała ulica (oprócz nr 23A); ul. Apolonii Prałat, Brzozowa, Kopernika, Machnikowskiego, Na Wzgórzu - całe ulice.

10.06 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Lipno: Mórkowo działki nr 234/12 do 24.

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Włoszakowice: Grotniki ul. Łąkowa nr 6 do 12 parzyste, nr 13, 15; ul. Nowa nr 1.

14.06 od godz. 8:30 do 14:00 Lipno ul. Spokojna nr 1, 3, działki nr 409/22 do 27.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gnieźnieński Gniezno Os. Jagiellońskie 27B (Małe Delikatesy)

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Goślinowo ulice , Osiedle Leszka Białego , Goślinowskiego Bonawentury, Osiedle Diamentowe , Pawłowskiego Porucznika Józefa, Jóźwiaka Księdza Kanonika Wacława, Kłopotowskiego Leona, Pomina Księdza Kanonika Tadeusza, Zakrzewskiego Ksawerego, Osiedle Platynowe , Łabiszynek

11.06 od godz. 12:00 do 13:00

Kiszkowo ulice Gnieźnieńska , Ogrodowa , Pobiedziska , Dworcowa , Rynek

12.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jankowo Dolne 23, 19B, 17, 19A, Jankówko 1, 1B, 23, Os. Wierzbowe. Oraz działki przyległe

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 Kiszkowo ulice Ogrodowa 11, 11A, 11C, 11B, 1, 10, 10B, 11, 11F, 11G, 11H, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 226, 3, 4, 6, 8, 9, Gnieźnieńska 7, 3, Pobiedziska 5, Oczyszczalnia ścieków, Dworcowa 7, Rynek 7, 7/B, 7B, 8

13.06 od godz. 7:00 do 13:00 Woźniki 46A, 4A, 47, 47A, dz. 190, dz. 47/1, dz. 188

13.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kiszkowo ulice Gnieźnieńska , Ogrodowa , Pobiedziska , Dworcowa , Rynek

14.06 od godz. 8:00 do 9:00 Sokolniki ulica Bohaterów II Wojny Światowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 19D, 9

14.06 od godz. 9:00 do 11:00

powiat poznański Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

10.06 od godz. 9:00 do 14:00 Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

11.06 od godz. 8:00 do 18:00 Pecna ul. Powstańców Wlkp., ul. Główna 49, 51-60,

11.06 od godz. 8:00 do 12:00

Komorniki: ul. Mieszka i Dobrawy 1, dz. 713/2.

11.06 od godz. 8:30 do 12:30 Kołatka 1 - 14, Kowalskie 2, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 8A (Suszarnia Pasz), 14, 15, 16. Oraz działki przyległe

11.06 od godz. 9:00 do 15:00 Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49.

12.06 od godz. 8:00 do 14:30 Kruszewnia: ul. Spółdzielcza 37.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kaczyna 2B, 5, Wójtostwo dz. 7/2, dz. 7/3

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ludwikowa: Leśniczówka.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rakownia 11b, dz. 70, ul. Goślińska 1, 3, 45 - 55 Nieparzyste, 56 do 64A Parzyste, 74, dz. 34/19, dz. 34/17, dz. 53/14, dz. 115/2, ul. Pliszki 11B, dz. 91, ul. Dolna 1 - 8, 16, dz. 34/22, dz. 114/5, ul. Wiklinowa 1, 2, dz. 53/10, ul. Zacisze, Zielonka 11B, dz. 91, dz. 358/2. Oraz działki przyległe

13.06 od godz. 8:00 do 14:30

Pobiedziska ul. Kaczyńska 39, 41, 43, 45, 51, 51A, 55, 57, 59, Przepompownia, Kaczyna 2, Wójtostwo 2

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 Komorniki: ul. Krokusowa od 23 do 41 nieparzyste.

14.06 od godz. 8:30 do 13:30 Pobiedziska ul. Czerniejewska, ul. Działkowa, ul. Gnieźnieńska, ul. Klasztorna, ul. Łąkowa, ul. Niecała, ul. Półwiejska, ul. Spadzista, ul. Jagiełły

14.06 od godz. 10:00 do 11:00 Pobiedziska ul. Główna 27, 65 - 87 Nieparzyste

17.06 od godz. 8:00 do 10:00

Koninko ulice Błękitna 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 14, 4, 6, 8, Niebieska 1, 11, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, Granatowa 13, 43, 9, dz. 105/26, 1, 12, 14, 3, 5, 6, 8, dz. 105/35, dz. 105/45, Radiowa 18, 10, 12, 14

17.06 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Gwiaździsta cała, ul. Poziomkowa cała, ul. Malinowa cała, ul. Sportowa cała, ul. Leśna 3, 5, 9, 11, 31, 36, 42, 44, 46, 48, 48A, 60, 68, 70, 70a, ul. Słoneczna 25, 27, 31, działki nr 20/36, 20/43, 21/3, 26/21, 56, 64/6, 64/7,

17.06 od godz. 9:00 do 12:00 Pobiedziska ul. Główna 46, 48, 50, 52, 55, 56, 58, 66, 68B, 72, dz. 55, dz. 56/10, dz. 56/11, dz. 56/13, dz. 56/14, dz. 56/16, dz. 56/17, dz. 56/19, dz. 56/20, dz. 58/3, dz. 58/2, ul. Północna 3, 5, 7, ul. Rzeczna 92, 94, dz. 25/5, dz. 25/4

17.06 od godz. 10:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Lisówki, ul. Leśna 8, ul. Jeziorna cała, ul. Trzcielińska od nr 1 do nr 19 nieparzyste, od nr 2 do nr 28 parzyste, 34, ul. Źródlana 3, działki nr 236/2, 236/3, 257/1,

17.06 od godz. 13:00 do 16:00

Janikowo: ul. Asfaltowa od 4 do 36 parzyste, od 7 do 45 nieparzyste, ul. Mała, ul. Spadzista.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 Janikowo: ul. Turystyczna, ul. Ogrodnicza, ul. Cicha, ul. Zakątek, ul. Leśna od 1 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Swarzędzka 1, 1A, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Podgóra 14.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Nowa 19, 21,23, 23a, od nr 20 do nr 42 parzyste, od nr 31 do 51 nieparzyste, 48, 52, 54a, 54n, 56a, 56b, ul. Stroma 9, 11, przepompownia przy ul. Stromej, Willa Stara Wozownia, restauracja przy ul. Nowej,

18.06 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Nowa 19, 21,23, 23a, od nr 20 do nr 42 parzyste, od nr 31 do 51 nieparzyste, 48, 52, 54a, 54n, 56a, 56b, ul. Stroma 9, 11, przepompownia przy ul. Stromej, Willa Stara Wozownia, restauracja przy ul. Nowej,

19.06 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Północna 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Przybrodzka od nr 11 do nr 43a nieparzyste, działki nr 44/2, 56/10, 56/11, 56/24, 56/25, 56/26,

18.06 od godz. 9:00 do 12:00 Dachowa ulice 10, 2, 6, 7, 8, Chabrowa 1, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 2, 24, 4, 5, 6, 7, 8, Nowina 10, 2, 23A, 23C, 25, 27, 27A, 32, 34, 40a, 6, 7, 8, dz. 236/5

19.06 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Wierzbowa 2, 4, 80, ul. Szparagowa cała, ul. Skórzewska 18, 27, 30, 32, 33, 49, ul. Kamienna cała, ul. Piękna cała, ul. Urocza cała, ul. Jutrzenki cała ul. Serdeczna 1, 6, 8, ul. Wierzbowa 72, 83, działki nr 58/20, 59/7, 59/17, 60/11, 61/6, 61/45, 61/54,61/92, Przepompownia przy ul. Szparagowej, auto-naprawa przy ul. Szparagowej, firma MATBET-BIS, firma TOMA, firma MEBLOPOL, firma Go Bears: Supreme Flavours, firma Bestate Park, firma Ikar Folie, firma Mechanica, firma DORATEX, "Usługi Transportowe i Prace Ziemne Roman K. i Synowie Sp. J.", firma Labuda Design, Liczbańscy Sp. z o.o., P.W. Tomasz W. Usługi Transportowo-Handlowe, Firma Platinium M.M. Sp. z o.o. Sp. K., P.H.U. EL-BAU II Sp. z o.o., Smart Desig Expo Sp. z o.o., Toyocar Violetta R., Usługi Ładowarką Teleskopową Joanna M. J&M, Zakład Chemiczno-farmaceutyczny "FARMAPOL" Sp. z o.o., Firma Elstar, firma Masters pharm, firma Wacker Neuson, firma Aroma Colors, ASAP GROUP Sp. z o.o., firma RENTIS, firma PBG, firma FimTec Polska, obiekty biurowe i hala produkcyjna firmy TESGAS S.A., ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej, firma MMM Service, firma Kegel AJ, firma Pneumatik / Boge, Hammer Serwis: Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, Rodon części samochodowe- grupa Auto Union, firma INSOGLAS, PHU BUDPOL, IVT Sp. z o.o., LIBAR S.A., International Cooperation Adrian M., Centa.pl Sp. z o.o., Multitechnika Gorlak i Synowie Sp. J., P.H.U MOTOGAS, P.H.U Mirosław K., PROPER M. Muller L. Muller Sp. J., Surowce wtórne Menesiak Sp. J., P.H.U Meble Stachura, Marco Moni Mobile Service Marek S., KEGEL A.J. S.C.

19.06 od godz. 10:00 do 15:00

Plewiska: ul. Skryta od 70 do 93, ul. Podgórna 84, 86.

20.06 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kiekrz: ul. Spokojna, ul. Kierska 40B, 40D-E, 42E, 54D, ul. Polna od 1 do 18.

24.06 od godz. 8:30 do 11:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kościański Śmigiel ul. Łepkowicza nr 2, 4, 8; ul. Morownicka nr 2 do 16, nr 18, nr 20, 22, 22A, 24; ul. Polna nr 19, działka nr 1536/2; ul. Winnicka nr 1, 6, 7, 10, 14, 15; ul. Wodna nr 18A do 26 parzyste; ul. Stawowa - cała ulica.

10.06 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica.

10.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Ponin ul. Kościańska nr 1, 3, 5, działki nr 30/2, 32, TELPOL, znaki aktywne WZDW; ul. Widziszewska nr 1 do 9, ZHU EPINO.

12.06 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Kościan: Ponin ul. Widziszewska nr 10 do 12; Widziszewo ul. Lipowa nr 16, działki nr 9/2, 166/2.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00 gm. Kościan: Nielęgowo działki nr 371/9, 371/11.

12.06 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Śmigiel: Koszanowo ul. Ogrodnicza nr 1.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Głuchowo ulice 6, 7, Podgórna 10, 11, 12, 4, 6, 7, 8, dz. 84/1, Siernicka 1, 11, 11A, 12, 6, 7, 9, Sierniki

17.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat grodziski Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 53 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

10.06 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ulica Kąkolewska 59A, 59H, 61, 61A, 63, 63A, 63C, od 112 do 122 numery parzyste, działki 287/1, 2879/3, 2879/7, 2879/11, 2879/14, 2879/787, 2884/6,3028/1, 3028/6, 3029/7, 3030/1, 3030/5,

10.06 od godz. 13:30 do 14:30 Gmina Rakoniewice, miejscowość Rostarzewo ul. Gościeszyńska 27, 30, 47, 49, 51, 53, 55, 55a, 57, 59, 62B , 64, 66, 70, działki nr 539/6, 617, 622/12,

12.06 od godz. 9:30 do 12:30 powiat złotowski miejscowość Węgorzewo-Przymłynie: Elektrownia Wodna, 37A, 37B, 38A, Domyśl 2.

11.06 od godz. 7:30 do 14:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 27.

13.06 od godz. 7:30 do 14:30 Miejscowość Dzierzążenko działka 447.

21.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat rawicki gm. Bojanowo: Golina Wielka nr 18B, 22 do 37, 46 do 58, 66A, kościół, DREWDOM, KK SERVICE PLUS, Gospodarstwo Rolne HZZ Żołędnica (dz. 144/3), działki nr 143/5, 175/5.

11.06 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Rawicz: Krystynki nr 1 leśniczówka.

12.06 od godz. 8:00 do 15:30

gm. Miejska Górka: Niemarzyn nr 10 do 16.

13.06 od godz. 8:00 do 14:30 gm. Miejska Górka: Niemarzyn nr 1 do 5, działki nr 69, 70/1, 70/3, 70/5, 75/1, 400, WALBUD.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00 Rawicz: ul. Mikołajewicza nr 2 do 12D parzyste, nr 1 do 17A nieparzyste, ZEC kotłownia, ZUS (nr 18 zasilanie podstawowe), działka nr 509/7; ul. Ryblewskiej-Cichońskiej nr 1B.

14.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wróblewo nr 37-47, 54-Pałac, 56-60A, dz. nr 131, 22/18, 22/19, 14/49.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Obrzycko miejscowość Piotrowo 6, działki nr 416/4, 416/6, 425/6, 425/7, miejscowość Modrak 6, działki nr 416/4, 416/6, 425/6, 425/7,

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Kąsinowo od nr 1 do nr 2, od nr 39 do nr 49, 71,

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Dworcowa 27A, 28, ul. Wroniecka 29, ul. Szamotulska 1, 1a, 2, 3, 4, działki nr 258, 258/5, 639, stacja benzynowa Mac--Benz, restauracja "na skarpie", przepompownia ścieków,

14.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo 1, 7, 7a, działki nr 972, Szklarnie Komin, Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Szamotulska 7, Gmina Obrzycko, miejscowość Karczemka 1,

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402,

17.06 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Wronki ul. Wyzwolenia nr 55, 60.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, działki nr 4266/4, 4266/5, 4268/1, 4269/6,

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Lulinek, ul. Sosnowa cała, ul. Lipowa cała, ul. Słoneczna 3, ul. Leśna 1, 3, 4, 4a, 5, 7a, 8, 8a, 8c, 8d, 11g, 24,

20.06 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Dębińska cała, ul. Pniewska od nr 1 do nr 29A nieparzyste, od nr 6 do nr 14 parzyste, ul. Szamotulska 2, 4, 6, 8, 8a, 10, Biuro parafialne, salka parafialna, Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, przedszkole, OSP, przepompownia,

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat jarociński Góra ul. Mickiewicza nr 17, Nadleśnictwo Góra Śląska, HARPOL, ORANGE Polska.

11.06 od godz. 8:00 do 11:00 gm. Góra: Sułków nr 9 do 18.

13.06 od godz. 7:30 do 15:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Gołębowo od nr 6 do nr 14a parzyste, od nr 3 do nr 15 nieparzyste, Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Poznańska 27A, 44, działki nr 71/5, 126/2, 126/5, 142/3, Piotr P. EURO-PARTS,

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr 18A, od 35 do 39, od 41 do 44D, dz. 98/1, 98/2, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 137/5

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Rożnowo ulica Winiary 40

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Rogoźno ul. Skrajna.

14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 16, 20, 20B, 21, 21a, 21b, 21c, 24a, 24c, 25, od nr 33 do nr 38, 84, działka nr 63/2, POMAX wózki widłowe, PHU Auto-duet, CAR-MARKET Marcin B., Tłocznia Ścieków B w Uścikowie,

19.06 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec 3A,

20.06 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec od nr 1b do nr 3, 3b, od nr 4do nr 7a, Maxi-star Konstruktor zakład pracy chronionej,

20.06 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Droga Leśna 78, 80, 82, 84, 86, 86A, 92, 94, ul. Wybudowanie cała z wyjątkiem nr 22, ul. Zofii Nałkowskiej 5, 7, 9, ul. Emilii Plater 1, 2, działka nr 2050/2, 3316/67, apteka Prima, Remedium Spółka Jawna,

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat nowotomyski Gmina Kuślin, miejscowość Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do nr 46 parzyste,

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Lwówek, miejscowość Grudzianka 10, 12, Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice 9, 10,

12.06 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Grudzianka od nr 1 do nr 9, 12, 59, 60, działka nr 29/4, Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice 3, 4, 8, 9, , Gmina Miedzichowo, miejscowość Grudna 59

13.06 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Lwówek, miejscowość Komorowice od nr 13 do nr 16, 19, 20, 22, 24, działki nr 128/2, 169/1,

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek 20, ul. Leśna 20, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo 13, 17, 18, 19, 19a, 19c, 20, 30a, Stacja ochrony katodowej,

17.06 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, działki nr 121/1, 135/2, 217/29, 256/4,

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat chodzieski miejscowość Stóżewice 36, 37, 38, 38A, 38C, 40, 41.

11.06 od godz. 9:00 do 12:00 Laskowo ul. Sosnowa dz. 189/6, 189/12.

12.06 od godz. 7:30 do 15:00 Budzyń ul. Wybudowanie 4.

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki Niekursko ul. Poznańska bud. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, 41, 42,ul. Matejki bud. 1, 3, 4, ul. Świerczewskiego bud. 2B, ul. Wesoła bud. 1, 2, 3, 4, 5. Boisko niesportowe.

11.06 od godz. 9:00 do 16:00

Niekursko ul. Poznańska bud. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, 41, 42,ul. Matejki bud. 1, 3, 4, ul. Świerczewskiego bud. 2B, ul. Wesoła bud. 1, 2, 3, 4, 5. Boisko niesportowe.

12.06 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowość Trzcianka ul. Ogrodowa działki: 3236, 3266, 3257, 3213, 3591, 3208/66, 3208/67, 3208/69, 3208/68, 3208/72, 3208/73, 3208/74, 3208/75, 3208/76, ul. Cynamonowa 2, 4, ul. Szafranowa 44.

12.06 od godz. 7:30 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 1, 2.

12.06 od godz. 15:00 do 21:00 miejscowość Biała działka nr 5/1-2, 5/10, 5/14-15, 5/18, 5/29-30, miejscowość Mężyk działka nr 149/3.

15.06 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Szamotulska działka nr 1044.

18.06 od godz. 9:00 do 12:00

powiat wągrowiecki miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Szczodrochowo 1, 3, 3A, 4, 5, dz. 6/6, Sława Wielkopolska 1, 3, 3A, 4, 5, dz. 6/6

12.06 od godz. 8:30 do 14:30 Potrzanowo ulice , Smolarki 14, 14a, 14B, 15, 17, Włókna 25, 60, dz. 94/27, 21B, 22, 22b, 24, 454, 454/3, dz.443/18, 26, 27. Oraz działki przyległe

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Rgielsko dz. nr 355/28.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jabłkowo 30A, 19, 4, 29, 30, 14, 23, 20, 2, 25C, 25A, 25I, 24, 11, 4, 25, 9 ,21, oraz działki przyległe

17.06 od godz. 8:30 do 9:30

Jabłkowo 30A, 19, 4, 29, 30, 14, 23, 20, 2, 25C, 25A, 25I, 24, 11, 4, 25, 9 ,21, oraz działki przyległe

17.06 od godz. 13:30 do 14:30

Jabłkowo 19, 20, 2, 21

17.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat gostyński Gostyń ul. Cukrownicza nr 1A, 1B; ul. Poznańska nr 200, 200B, CZARNY PIEC, CUK Ubezpieczenia; ul. Starogostyńska nr 10, 12, BRICOMARCHE, PROFILEX, P4, SELECT Studio Reklamy i Druku.

12.06 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Pępowo: Gębice nr 13 do 26C.

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, budynek "kraina Stu Jezior", dawny PGR, pałac Śródka, działki nr 25/43, 29/2,

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Międzychód, miejscowość Popowo 2, 4, 5, 5a, 6, działka nr 6/3, Gmina Sieraków, miejscowość Ławica 8, 8a, 8b, 9, 9a, 50, 53a, 78, dzialki nr 79/6, 79/8, 96/3, od nr 96/6 do nr 96/17, od nr 96/41 do nr 96/49, 135/3, 135/5, 135/6, 136/1, 136/3, 136/4,

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Charcice 13, 14, 14B, 16, 16A, 17, 17A, 18, 19, 34, 35, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38B, 39, działka 35/3, 38/1, 82, 85/2, 86/2, placówka lecznicza Zakład Leczenia Uzależnień, Remiza OSP

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Zielona cała z wyjątkiem nr 1 oraz działki nr 439/1, ul. Garażowa cała, ul, Międzychodzka od nr 1 do nr 9C, ul. Gumna 4c, ul. Polna 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 37a, ul. Nowa od nr 2A do nr 12, ul. 6 stycznia cała, ul. Dworcowa 10, działki 3/8, 83/65, 83/68, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 692/1, zakłada produkcyjno handlowy JUWAX, FHU KOWMIX-Dźwigi,

18.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe od nr 5 do nr 13, 27, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9C, 9D, 9E, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 100, 135, działki nr 87/10, 111/4, 111/6, 111/8, 134/6, 135/16, 135/19, 135/20, 136/5, 136/6, 136/8, 136/11, 136/20, 137/17, 137/22,

19.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat średzki Brodowo ulice , 5, DZ.158/42, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, (MARIAN., 48, Słoneczna 22, 25, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Jesienna 12, 13, 15, 17, 5, DZ.158/42, Letnia 5, DZ. 158/36, DZ.158/42, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 8, Zimowa 1, 15, 3, 5, DZ.158/42, 14, 6, 8, Polna 16U, DZ.169/22, DZ.169/24, 16M, DZ.14/4, Cegielna 3, 5, 6, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Poranna dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Radosna 1, 4, dz. 166/9, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Upalna 11, 6, dz.167/15, DZ.167/21, DZ.167/29, PI, Wiosenna 4, 6, 7, Marianowo Brodowskie 16 ZB, 16 ZF, 16ZC, 16G, 16h, 16J, dz.14/12, 10, 11, 12, 13, 13 A, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 3L, 8, 9, 9A, 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 10

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Dębicz 13, 13 A, 14, 14 A, 14A, 14B, DZ.64/26, 10, 10B, 13/3; 58/8, 18A, 18B, 18C, 6, 7, 9, DZ. 64/9

19.06 od godz. 11:00 do 14:00 powiat pilski miejscowość Ujście ul. Chodzieska 13, dz. nr 735/1.

13.06 od godz. 7:00 do 14:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Solec ul. Wolsztyńska nr 26, nr 28 do 50, działka nr 18, 259, przepompownia ścieków, Przedsiębiorstwo WALIGÓRSKI, Sklep FAJFER, SPED-MECH; ul. Szkolna - cała ulica (oprócz nr 4); ul. Dębowa, Leśna, Nowa, Piaskowa, Sosnowa, Spokojna, Zacisze, Źródlana – całe ulice.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

