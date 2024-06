Czy będą braki prądu 11.06 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.06 13:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 11.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Gołębowo od nr 6 do nr 14a parzyste, od nr 3 do nr 15 nieparzyste, Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Poznańska 27A, 44, działki nr 71/5, 126/2, 126/5, 142/3, Piotr P. EURO-PARTS, 11.06 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Bojanowo: Golina Wielka nr 18B, 22 do 37, 46 do 58, 66A, kościół, DREWDOM, KK SERVICE PLUS, Gospodarstwo Rolne HZZ Żołędnica (dz. 144/3), działki nr 143/5, 175/5. 11.06 od godz. 7:30 do 14:30

Gmina Kuślin, miejscowość Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do nr 46 parzyste, 11.06 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Witaszyce ulice Jagiełka od 1 do 5, 778/2, Żybura . 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Mechnice od 51 do 56, 30275, 245/1. 6.11 od godz. 11:30 do 13:30

Borki 13, Lisków ulica Słoneczna 8, 10, od 12 do 15, 17, Młyniska 5A, 6, 9, Tomaszew 1, 5, 8, 10, od 12 do 14, 16, 19, Wygoda 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 25, 26, od 30 do 37, od 39 do 41, 43, 287, 295/1. 6.11 od godz. 10:00 do 14:00

Szczepanów 10, 11, od 14 do 16, 21, 22. 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Kotwasice 124, 124a, 125, 125A, 125B, 126, 127, 129A, od 130 do 132, 132 A, 133, 133A, 134, 134C, 135, 60034, 132/1, 133/1, 141, 253/5, 254/4. 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Komorów od 105 do 113, 175, 175A, od 178 do 181. 6.11 od godz. 11:30 do 15:30

Kaliszkowice Ołobockie od 26 do 28, 34, 35, 35A, od 36 do 38, 21029, 221. 6.11 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2. 25.06 od godz. 10:00 do 13:00

gm. Kobylin: Kuklinów nr 1, 3A, 43 do 51, 57A do 97, 101, 105, 111, 113, sala wiejska, remiza OSP, ORANGE Polska, AM-FIX, RSP Kuklinów (dz. 65/6), P4 (dz. 64), T-MOBILE Polska (dz. 65/6), działki nr 65/3 i 5, 471/1. Wyganów - cała miejscowość (oprócz nr 14 do 17). 12.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Kąsinowo od nr 1 do nr 2, od nr 39 do nr 49, 71, 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402, 17.06 od godz. 8:00 do 16:00

Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49. 12.06 od godz. 8:00 do 14:30

Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Dębińska cała, ul. Pniewska od nr 1 do nr 29A nieparzyste, od nr 6 do nr 14 parzyste, ul. Szamotulska 2, 4, 6, 8, 8a, 10, Biuro parafialne, salka parafialna, Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, przedszkole, OSP, przepompownia, 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kaczyna 2B, 5, Wójtostwo dz. 7/2, dz. 7/3

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00