Czy będą braki prądu 12.06 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 26, 28, 65, 66. 6.12 od godz. 9:00 do 14:30

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

gm. Kobylin: Kuklinów nr 1, 3A, 43 do 51, 57A do 97, 101, 105, 111, 113, sala wiejska, remiza OSP, ORANGE Polska, AM-FIX, RSP Kuklinów (dz. 65/6), P4 (dz. 64), T-MOBILE Polska (dz. 65/6), działki nr 65/3 i 5, 471/1. Wyganów - cała miejscowość (oprócz nr 14 do 17). 12.06 od godz. 8:00 do 14:00

Komorów od 114 do 118, 120, 121, od 154 do 156, 407. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Ostrów 106, 107, Szczepanów od 1 do 5, Umień 64. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Przybyłów od 48 do 50, od 54 do 60, 104/3, 123, 115/1, 125,127,89/3. 6.12 od godz. 9:00 do 13:00

Przybyłów od 5 do 8, 9A, 10 A, 10B, 11, 11B, 12, 13, 13C, od 15 do 18, 20, 47, 70207, 128/9, 239/7, 25/2. 6.12 od godz. 9:00 do 11:30

Komorów 119, od 122 do 125, 125J, 126, 597/2, 603/6, 603/7, 725/3, 725/4, 725/5, 725/7. 6.12 od godz. 11:30 do 15:30

Kolno 1, Węglewskie Holendry 2, 5, od 7 do 9. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Umień od 69 do 72, 72 A. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Ciemierów-Kolonia 10, 10 A, od 12 do 14, 17, 17A, od 18 do 21, D9, W-758, Ciemierów Kolonia-324/1. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Górne Grądy od 6 do 9, Górne Grądy-107 . 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

Słaborowice 27 A, 27B, 28, 29, 29A, 30, 30A, 30B, od 31 do 34, 64, 66/6. 6.12 od godz. 8:00 do 13:00

Milinów 27, 28, 38, Skarbki od 40 do 44, 46, od 49 do 51, 53, 54, 361/2. 6.12 od godz. 11:00 do 15:00

Skarbki od 2 do 4, 4A, od 5 do 8, 8A, 9, 10, 10B, od 11 do 13, 60051, 11/2, 31/1, 35. 6.12 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2. 25.06 od godz. 10:00 do 13:00

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49. 12.06 od godz. 8:00 do 14:30

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kaczyna 2B, 5, Wójtostwo dz. 7/2, dz. 7/3

12.06 od godz. 9:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00