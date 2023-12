Czy będą braki prądu 13.12 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Góra ul. Głogowska nr 8 do 14, 18 do 42 parzyste, nr 27 do 31 nieparzyste, Centrum Ubezpieczeniowe, PKO BP, Restauracja Magnolia, garaże; ul. Piastów 3A, 44, Serwis Opon; ul. Sikorskiego nr 2. 15.12 od godz. 7:30 do 16:30

Siedlemin ulice Bielawy 15, Główna 1A, 9, 9A, 11, 12, 12A, od 13 do 17, 19, 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, od 23 do 26, 26A, od 27 do 34, 34A, od 35 do 37, 37A, 39, 40, 53, --185/3, 366/1, Graniczna 2, Jarocińska 1A, 1C, 1F, dz233, .-233/10, 233/11, --233/15, dz. nr-210/4, Potarzycka 9, 206/7 , .-251/2. 13.12 od godz. 11:00 do 13:00

Grębów 74, 74A, 76, 76A, od 77 do 79, od 81 do 91, 414/3, dz. nr-248/2. 13.12 od godz. 15:00 do 16:00

Grębów od 3 do 20, 103. 13.12 od godz. 15:00 do 16:00

Grębów od 92 do 94. 13.12 od godz. 8:00 do 9:00

Grębów 1, 2, 21, 22, od 25 do 33, od 35 do 51, 54, 55, od 57 do 61, 61 A, od 62 do 71, 221/4, 221/6, 333/7, DZ. 103, dz-234/3. 13.12 od godz. 15:00 do 16:00

Biskupice Ołoboczne ulica Parcele 5A, Ociąż ulica Ostrowska 9, Skalmierzyce ulice Aroniowa 2, 7, 10, 1440, Brzozowa 4, Malinowa 3, Morelowa 2, 9, 1422/8, Osada 1, 2, 2C, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6C, 8, 8b, 9, 9A, 9B, od 10 do 12, 12 B, 12A, 13, 15, 15A, 15F, 16, 16 c, 16A, 16B, 16D, 16E, 16G, 17, 17A, 18, 18 A, 18 B, 18C, 21, 21 B, 21A, 22, 23a, od 24 do 28, 28A, 29, 30, 36, 1393/10, 1393/11, 1393/15, 1416/7, 189, Ostrowska 110, 112, 114, od 117 do 119, 119A, od 120 do 122, 124, 126, 636, droga krajowa nr 25-1351/1, Wiśniowa 1, od 3 do 5, od 7 do 10, 12, 12A, 1436/5 , 1393/22, 1393/4, 1393/41. 13.12 od godz. 9:30 do 14:00

Komorowo 3, 6, 7, od 10 do 12, 15, 19A, od 20 do 23, 25B, od 26 do 32, Komorowo-188 (GPO), Komorowo-Kolonia 1, 2, 13. 13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Przyjma od 50 do 55, od 57 do 59, 59A. 13.12 od godz. 8:00 do 12:00

Stara Ruda 43, 45, 45A, od 50 do 55, 57A, 59, 68, 70845, N, 215, 275/8, Wilcza Kłoda 36, 40. 13.12 od godz. 9:00 do 12:00

Szklarka Mielęcka 9, 10, 10/1, od 11 do 16, 16a, 17. 13.12 od godz. 9:00 do 13:00

Wysocko Wielkie ulice Baryczna od 1 do 3, od 7 do 10, 12, 13, 18, 20, 32, 34, 22951, 271/3, 271/2, 284, Łąkowa 36, 40. 13.12 od godz. 9:00 do 12:00

Mniszki A od 2 do 8, 8A, od 9 do 11, od 13 do 16, 18, 18A, 19, 25, 27, 29, 29A, 31, 33, 33A, 35, A35A, Skulsk ulice Kościelna 2, od 4 do 6, 8, 10, 12, Mniszki 3A, Targowa 1, 2, 4, 6, od 8 do 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 95/1, 94/2, DZ. 92/15, Włocławska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 17, 23, od 25 do 27, 43/2, Piaski-25/2 (GPO), Wodna 1.

13.12 od godz. 9:00 do 14:00

Głębockie Drugie, Głębockie Pierwsze, Żółwieniec.

13.12 od godz. 9:00 do 12:00

Kościeszki 1, 3, 5, od 7 do 10, Wtórek od 1 do 15, 15A, 16, 18, 18A, 19, od 22 do 24, 225/7, DZ. 130/1, DZ. 23/3, DZ. 26/10.

13.12 od godz. 9:00 do 13:00