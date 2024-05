Czy będą braki prądu 14.05 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Piotrów 111A, Pruszków ulica Marii Dąbrowskiej 37 37, Warszówka od 19 do 22, od 24 do 30, 32, od 34 do 38, 41, 41B, 41C, 42, 42A, 43, 43a, 43A, 44 B, 44A, 44C, 45, 46, 47A, 47B, 48, 49, 50X, 29/9, Warszówka-31/2. 14.05 od godz. 9:30 do 13:30

gm. Góra: Sławęcice nr 8 do 28, (oprócz nr 17A), nr 59, działka nr 196/2, ARTEX. 14.05 od godz. 8:30 do 14:30

Chrzan ulice Boczna od 1 do 3, Długa 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, od 27 do 30, od 32 do 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60. 14.05 od godz. 9:00 do 14:00

Ostrzeszów ulice Aleksandra Kamińskiego od 1 do 16, 18, Floriana Marciniaka 1, od 3 do 17, 19. 14.05 od godz. 9:00 do 10:00

Tokarzew od 35 do 38, 38 A, od 39 do 43, 30163, Tokarzew 35, 37A, 201/1, 207/9, 209/2. 14.05 od godz. 11:30 do 13:30

Tokarzew 33, 44, 46, od 51 do 54, 30176, Tokarzew 44, 349/3. 14.05 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 14.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat koniński

Sławoszewo 6, 6A, 8, 8A, 11, 12, 14, Stogi 1, od 3 do 6, 6A, od 8 do 10, 12, 12A, 13, 13 B, 13A, od 14 do 16, 18, L-158, 73/1, Sławoszewo-33/4 (GPO), Sławoszewo-72/2 .

14.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat słupecki

Szyszłowo 1, 4, od 16 do 19, 19 A, od 20 do 22, 22A, 23, 25, 26, od 28 do 33, W-100, 407 (GPO), Ostrowite-164/4 .

14.05 od godz. 9:00 do 13:00

Strzałkowo ulice Górna 13, 13/11, 14, 20, 25, 26, W-606, 550/7 (GPO), 576/18 (GPO), Jaśminowa , 1257 (GPO), Konwaliowa 4, 7, 576/22 (GPO), Magnoliowa 1, 1/2, 2, 2a, 3, 5, 7, 9, 1250 (GPO), 1251 (GPO), 1286 (GPO), dz. 553/24, Strzałkowo-553/37 , Malwowa 11, 18, 35, 1280 (GPO), Miodowa 5, 7, 553/13,553/25,553/27, 553/29 (GPO), 553/9 (GPO), Strzałkowo-553/21 , Przybyszewskiego 1, 5, 7, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 1078 (GPO), 1084, Strzałkowo-1086 , Rolnicza , Słowackiego 1, 1A, od 2 do 4, od 6 do 8, od 10 do 22, 24, od 26 do 30, 1034 (GPO), 1041, Strzałkowo-1018 , Witosa 1, od 3 do 5, 7, 9, 11, 12, od 14 do 22, od 24 do 27, 29, 1101, Strzałkowo-1104 , 550/6 (GPO), Strzałkowo-1243.

14.05 od godz. 9:00 do 11:00