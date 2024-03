Czy będą braki prądu 15.03 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Piaski ul. Dworcowa nr 16 do 20 (oprócz nr 18C), nr 22, 23, 23A, działki nr 217/4 i 5, stadion (dz. 895). 15.03 od godz. 8:00 do 13:00

Leziona 56, 57, 57A, 58, 59, 59A, od 61 do 64, 64 A, 65, 66, 66A, od 67 do 69, 71, 72, 74, 74 A, 75, 76, 151/1, 177/1. 15.03 od godz. 9:00 do 13:00

Blizanów 35B, Skrajnia Blizanowska 31, 31A, od 32 do 35, 35B, od 36 do 44, 46. 15.03 od godz. 8:30 do 12:30

Dobrzyca ulica Wybudowanie od 1 do 5. 15.03 od godz. 9:00 do 14:00

Piła 1 A, 2, 3, 3A, 4, 5, 5 C, 5A, 6, 6A, 8, 12, 14, 16, 18, 127/1, --23/1, 33/12. 15.03 od godz. 9:00 do 14:00

Marianów 40, 41, 41 A, 42, Wojciechów od 3 do 7, 7 A, 8, 60301, 267. 15.03 od godz. 9:00 do 12:00

Piaski ul. Powstańców Wlkp. nr 13, 17, 21 do 23; działka nr 402/20; ul. Poznańska nr 18, 18A, 21A, 22 do 55; działka 501/1. 20.03 od godz. 8:30 do 15:30

Luboń: ul. Buczka od 1 do 15 nieparzyste, 19, 21, 21A-E, 23E, od 4 do 40 parzyste, ul. Skromna 1, ul. Fabianowska 2, 4. 15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa 24, 26, 28, od 31 do 45 nieparzyste. 15.03 od godz. 8:00 do 12:00

Bogucin: ul. Wrzosowa od 41 do 47 nieparzyste, 47A, od 42 do 62 parzyste. 19.03 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Nowa cała, ul. Mariana Kuika 9, 11, 11a, 12, 14, ul. Spokojna od nr 1 do nr 10, od nr 17 do nr 19B, 27, ul. Topolowa 1, 2, 3, 14, 15, ul. Polna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5, Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika, hydrofornia przy ul. Topolowej, 19.03 od godz. 7:30 do 13:30

Pobiedziska ul. Długa 2 do 14/A Parzyste, 7, 9, 20, 20A, dz. 54, dz. 42, ul. Poprzeczna 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 44 19.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Krzyszkowo, ul. Spokojna cała, ul. Krótka cała, ul. Okrężna cała, ul. Obornicka od nr 1 do nr 8, ul. Główna 13, 13A, 15, 17, 19, 20, 21, 22e, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 36A, 38, 39, 40, od nr 57 do nr 87 nieparzyste, od nr 60 do nr 98 parzyste, ul. Koszycy 41B, przepompownia ścieków przy ul. Głównej, PKP-Energetyka przejazd samoczynny na ul. Głównej, działki nr 114, 119/11, 20.03 od godz. 10:00 do 14:00

Gruszczyn: ul. Żwirki i Wigury od 3 do 29 nieparzyste, 29A, od 4 do 34 parzyste, 34A. 21.03 od godz. 8:00 do 12:00

Czerwonak: ul. Morenowa od 2 do 10 parzyste, ul. Zielona od 2 do 12 parzyste, od 7 do 33 nieparzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Stęszew, miejscowość Skrzynki, ul. Dworcowa 1, od nr 2 do nr 16 parzyste, od nr 11 do nr 25 nieparzyste, ul. Kwiatowa 5, ul. Wodna cała, ul. Plac Parkowy 1, ul. Parkowa 6, 8, 10, kaplica, złącze TPSA przy ul. Dworcowej, UMIG przy ul. Wodnej,

22.03 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

25.03 od godz. 8:00 do 16:00

Plewiska: ul. Zakładowa 13, 16, 20, stacja GSM.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

26.03 od godz. 9:00 do 15:00