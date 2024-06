Czy będą braki prądu 19.06 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Gdzie obecnie (19.06 17:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Przemęt: Kluczewo ul. Akacjowa nr 26 do 30; ul. Długa nr 35 do 43; ul. Przemęcka nr 1 do 12, Sala wiejska; ul. Słoneczna nr 23 do 42, FER; ul. Prosta, Siekowska - całe ulice. 20.06 od godz. 7:30 do 18:30

Jutrosin ul. Sosnowa - cała ulica; gm. Jutrosin: Dubin nr 146 do 149E, działki nr 1555/9, 1556 (przepompownia); Szymonki nr 19 do 20B, nr 22 do 27, Sklep TYLKO NISKIE CENY. 27.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Rawicz: Łąkta nr 1 do 12A, 34 do 43, sklep, działka nr 24. 21.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Gostyń: Kosowo nr 25 do 63, OSP, KONSTA, PROTON, Sklep; Siemowo - cała miejscowość (oprócz nr 91 do 94A). 25.06 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 23, nr 24C, Powozy Konne GLINKOWSKI, świetlica wiejska, kaplica. 21.06 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Gostyń: Brzezie nr 142, 144 i 168 do 204 parzyste; nr 149 do 153, 161 do 163, 175 i 185 do 205 nieparzyste; Firma Wielobranżowa ALLES, przepompownia ścieków (dz. 65/3); działki nr 70/5, 70/12, 73/4. 20.06 od godz. 8:30 do 13:00

Garby: ul. Palmowa od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 18 parzyste, ul. Zakole od 1 do 41 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Strumykowa 1, ul. Łozinowa od 1 do 25 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Michałówka 41, 43, 45, 47, 69, dz. 170, dz. 154/6, dz. 105/2, dz. 69/1, ul. Podleśna 9A-D, od 1 do 9 nieparzyste, od 2 do 6, 6A-D, ul. Opłotki 1, od 3 do 9 nieparzyste, ul. Tulecka 14, ul. Akacjowa 2, dz. 129/11, ul. Spółdzielcza 2, 4, ul. Kruszewnicka, ul. Zdrojowa. 21.06 od godz. 8:00 do 9:30

Garby: ul. Zakole 24, od 29 do 55 nieparzyste, dz. 214, dz. 240, dz. 234, dz. 231, ul. Palmowa od 21 do 55 nieparzyste, od 20 do 28 parzyste, dz. 235, dz. 241, ul. Strumykowa 24, 34, 36, dz. 202, dz. 10/1, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Michałówka od 1 do 9 nieparzyste, 32, 35, ul. Malownicza, ul. Subtelna, ul. Romantyczna, ul. Michałówka od 16 do 24 parzyste, od 31 do 39 nieparzyste.

21.06 od godz. 8:00 do 9:30

Łopuchówko 6 - 8, Głębocko 6 - 8. Oraz działki przyległe

21.06 od godz. 10:00 do 11:00

Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste.

24.06 od godz. 8:00 do 16:30