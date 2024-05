Czy będą braki prądu 29.05 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.05 11:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Majdany od 1 do 4, 4 A, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 7, 10, 10A, 11, od 13 do 20, od 23 do 26, Z-692, 220/1, 230, 388/3, Rzuchów 57. 29.05 od godz. 10:00 do 12:00

Ciemierów-Kolonia , Dolne Grądy od 34 do 36, Kolonia Lisewo od 2 do 6, Ruda Komorska , Zamość 9, 11. 29.05 od godz. 11:00 do 15:00

Dolne Grądy 10, od 13 do 16, 644/4 (GPO), 649 (GPO). 29.05 od godz. 8:00 do 12:00

Kępno ulica Wrocławska 88 A, 88 C, 88d, 88D, 234/35 , 234/28. 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Perłowa nr 2 do 16 parzyste, działka nr 573/8. 29.05 od godz. 7:30 do 12:30

gm. Gostyń: Krajewice nr 13 do 24C, nr 31 do 45. 29.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Poniec: Miechcin nr 1 do 11C, 19, 20, 21. 29.05 od godz. 7:30 do 14:30

Beznazwa od 35 do 37, od 42 do 47, 49, Wyszyna ulica Akacjowa 1, 3. 29.05 od godz. 11:00 do 14:00

Kuny 51, 52, 54, 55, 57, 58, 58 A, 59, 61, 62, 62 A, od 63 do 74, od 76 do 78, od 81 do 84, 86, 87, od 94 do 103, 137, 138A, 143, 143A, 60061, 272, 281, 294, 298, --300. 29.05 od godz. 9:00 do 12:00

Kobylnica ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. bez 16. Katarzynki: ul. Glebowa. 29.05 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Krzywińska nr 16A do 44 parzyste, nr 31 do 57 nieparzyste, Usługi Ślusarsko-Kowalskie, BUD-MET, przepompownia ścieków (dz. 449); ul. Okrężna nr 1, 4, 6. 29.05 od godz. 7:30 do 15:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Ugrzele od 10 do 12. 29.05 od godz. 14:00 do 15:00

Baszyny 1, 2, od 5 do 8, 9A, od 10 do 14, 16, od 23 do 25, DZ185. 29.05 od godz. 14:00 do 15:00

Ugrzele od 1 do 5, od 7 do 9, 14. 29.05 od godz. 14:00 do 15:00

Roszki ulice Korytnicka 16, Kościelna 4, 8, 12, 16, 18, Koźmińska 8, 11, 23, 38, Krotoszyńska 6, 9, 10, od 12 do 14, 16, 17, 26, 138, 307/1, Orpiszewska 1, Raszkowska 1A, 3, 8. 29.05 od godz. 14:00 do 15:00

gm. Poniec: Miechcin nr 12 do 17, FARMTECH, AMAR, Wiejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (dz. 242/1). 29.05 od godz. 13:00 do 14:30

gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość; Daleszyn nr 51, 52 do 80, EKO-PARTNER, Usługi Stolarskie POZNAŃSKI, Szkoła, przepompownie ścieków (dz. 160 i dz. 448). 4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Kuślin, miejscowość Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do nr 46 parzyste, 11.06 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54, Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54, 29.05 od godz. 12:00 do 15:00

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, 17 do 20, 22, 23, 24C. 6.06 od godz. 9:00 do 14:00

Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20. 4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Kobylnica: ul. Dolinowa 3, 5, 7, 9, ul Szkolna 19A, ul. Gruszczyńska 66, 68, 70, dz. 404, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste. 4.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kobylnica: ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. 5.06 od godz. 8:00 do 13:00

Luboń: ul. Niepodległości od 2 do 44 parzyste, od 3 do 9 nieparzyste, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Przemysłowa 7, 9, 11, ul. Pow. Wielkopolskich 12A, 14. 5.06 od godz. 8:00 do 14:30

Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29. 5.06 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Młyńska od nr 24 do nr 46 parzyste, od nr 25 do nr 45 nieparzyste, ul. Strażacka od nr 5 do nr 15 nieparzyste, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, 7.06 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Brzozowa 1, 3, od nr 2 do nr 12a parzyste, 6.06 od godz. 9:00 do 13:00

Plewiska: ul. Miodowa od 23 do 33, 37A-H. 6.06 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00