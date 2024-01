Czy będą braki prądu 3.01 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Kościuszki nr 7F do 11B nieparzyste, 32 do 42A parzyste. 5.01 od godz. 8:30 do 12:30

gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 2, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 42/5, 479, 598/2. 4.01 od godz. 7:30 do 11:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4. 3.01 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4. 3.01 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków. 3.01 od godz. 7:30 do 15:30

Łęczyca: ul. Łęczycka 2, od 1 do 15 nieparzyste, ul. Akacjowa 2, 4, 6. 4.01 od godz. 8:30 do 12:30

Wiry: ul. Łęczycka od 17 do 59A nieparzyste, od 12 do 80 parzyste, ul. Podleśna. 4.01 od godz. 8:30 do 12:30

Leszno ul. 55 Pułku Piechoty nr 4 do 22 parzyste, 30, 34, 38, Apteka Pod Wagą, Gabinety Lekarskie, Stomatolog B. Grodziska; ul. Prusa nr 22D Przesyłki Kurierskie. 3.01 od godz. 7:30 do 10:30

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Biskupice ul. Śliwkowa 50, 54, 56, dz. 166, dz. 166/131, dz. 166/65

4.01 od godz. 9:00 do 13:00

Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00