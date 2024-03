Czy będą braki prądu 7.03 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Zbiersk 25A, 80, 184, Zbiersk-Cukrownia 15, 69, 70, 70C, od 71 do 74, 80, 81, 83, 83 B, 83 L, 83D, 83F, 83i, 83J, od 84 do 90, od 92 do 97, 112, 153, 203, 234, 250/1, Zbiersk-Kolonia 48A. 3.07 od godz. 10:00 do 13:00

gm. Góra: Bronów nr 5 do 19, sklep. 13.03 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Chabrowa 2, od nr 5 do nr 23 nieparzyste, 6, 8, 10, ul. Makowa 1, 4, 8, 11.03 od godz. 9:00 do 13:00

Bugaj 1, 4, od 6 do 8, od 10 do 12, 70474, Grądy Brdowskie 3, Kolonia od Bugaja 3, 3A, 4A, Nowiny Brdowskie , 187/5, Ostrowy Brdowskie 10, 16, Żurawieniec 21. 3.07 od godz. 10:00 do 12:30

Ślesin ulice Gorańska 5, Kazimierza Czekalskiego 1, Kleczewska 2, 5, od 7 do 12, 14, 16, 17, 19, 21, 526/3 (GPO), Kościelna od 1 do 4, 6, 6A, od 7 do 14, od 17 do 22, 24, 25, od 28 do 37, 39, 41, 43, 47, 47A, L-229, Napoleona 1, 1A, od 2 do 4, od 7 do 11, 11A, od 12 do 16, 18 B, L-229, 663, 667 (GPO), Ślesin-723/2 (GPO), Plac Wolności 2, Powstańców Wielkopolskich 3, 24, 28, 30, 32A, Sadowa 7, Żwirki i Wigury 1 59. 3.07 od godz. 11:30 do 14:30

Kopeć od 6 do 9, 9A, od 10 do 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 23, 31, 33, 34A, 22551, 1138. 3.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kawęczyn 1, 2A, 3, 3 A, 4, 5, 5A, 6, 7, 46A, 49, 49A, 50, od 88 do 96, 60978, 134/3, 144, 158, Marcinów od 22 do 24, 24a, 25, od 27 do 38, 60950. 3.07 od godz. 8:00 do 17:00

Marcinów od 22 do 24, 24a, 25, od 27 do 31, od 36 do 38. 3.07 od godz. 8:00 do 17:00

Będziechów 37, 38, od 40 do 43, 45, 47, 39, 40. 3.07 od godz. 9:00 do 13:00

Drzewce 60, 63, 65, od 67 do 71, 73, 74a, 75, 76. 3.07 od godz. 7:00 do 15:00

Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 10a do nr 21, 22, 22a, 22b, 25, 26, 27, działki nr 136/3, 136/5, 145/1, 164/8, 171/1, OSP Nowołoskoniec, 7.03 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Kotuń ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Koralowa, ul. Szmaragdowa, ul. Pilska numery od 1 do 17. 13.03 od godz. 9:00 do 10:00

gm. Kościan: Sierakowo działka nr 158/5; ul. Długa nr 1 do 35 nieparzyste, nr 2 do 46 parzyste, PUH OLBITRANS, PIK TRANS; ul. Jesienna nr 1, działka 183/6; ul. Kościańska, Nad Łąkami - całe ulice. 11.03 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Śmigiel: Czacz przepompownia P-15/1 KM 23+500 drogi S5 (dz. 529/2); ul. Gen. Fieldorfa nr 36 do 59, 60B do 60E, 69, 70, 71, przepompownia ścieków (dz. 713/1), działka nr 619/1; ul. Łąkowa nr 1; ul. Pogodna, Polna - całe ulice. 7.03 od godz. 7:30 do 13:30

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Kasztanowa nr 12.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat szamotulski

Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 11 do do 21D oprócz nr 15, Polna 1, 2, od 11 do 14, 226, Wichrowa cała, działki nr 161/22, 225/1, 226, 341/13, 341/21, 341/24, 345/6,

7.03 od godz. 8:00 do 15:00