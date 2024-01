Czy będą braki prądu 9.01 w wielkopolskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Dęby Szlacheckie 79, 83, 84, Dęby Szlacheckie 5a, 2/12, Hilerowo od 1 do 14, 14 A, 15, 16, 80, 70131, 28/1, Osiek Mały , 210/6, Plebanki 14, Trzebuchów 46, 123/2, 206/11. 1.09 od godz. 9:00 do 10:30

Kaniew od 1 do 7, 7 B, 9, 9a, 10, 10A, od 11 do 15, od 36 do 40. 1.09 od godz. 8:45 do 12:00

Sobótka 24, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 40A, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, od 54 do 56, 59, 64. 1.09 od godz. 9:00 do 14:00

Barce , Biechowy od 27 do 29, 29A, Ksawerów 21, Marysin od 1 do 4, Stanisławów 4. 1.09 od godz. 9:00 do 16:00

Włodzimiera 1, 3, 4, 8a, 11, 104, Zygmuntowo 5, 7, 15, 16A, 17, od 19 do 24, 33, 34, 112, 56, DZ. 54/2. 1.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat ostrzeszowski

Ostrzeszów ulica Tadeusza Kościuszki 31.

1.09 od godz. 10:00 do 12:00

powiat słupecki

Cienin Zaborny od 1 do 4, 6, 7, 7A, od 8 do 10, 10 D, 10A, 10c, 11, od 13 do 15, 15 A, 16, 16 A, od 17 do 20, 20A, 21, 21a, od 22 do 25, 25A, 26, 26 A, 26A, 27, 28, 28A, 29, od 33 do 35, 37 A, 46/4, 48, 66, 71, 71 A, 75, 93, 94, 97, 97 F, 98, 98 c, 98d, 98E, 0005-397/5 (GPO), 0005-406/5 (GPO), 357/3, 389/1 (GPO), 398/1 (GPO), 399/5, 406/3 (GPO), 406/4 (GPO), 498/4 (GPO), Cienin Zaborny-398/3, Cienin Zaborny-Parcele 24a, 24B, 30, 31.

1.09 od godz. 8:30 do 11:30

Cienin Zaborny od 1 do 4, 6, 7, 7A, od 8 do 11, 13, 14, 357/3, Cienin Zaborny-398/3.

1.09 od godz. 11:30 do 16:00