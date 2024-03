Czy będą wyłączenia prądu 11.03 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.03 10:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Śmigiel: Olszewo nr 1 do 6, nr 44 do 47, Ogrodnictwo Grzesiński; Stare Bojanowo ul. Kręta nr 45 do 51, działka nr 252/1,2 (Ferma Drobiu). 11.03 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Kościan: Sierakowo działka nr 158/5; ul. Długa nr 1 do 35 nieparzyste, nr 2 do 46 parzyste, PUH OLBITRANS, PIK TRANS; ul. Jesienna nr 1, działka 183/6; ul. Kościańska, Nad Łąkami - całe ulice. 11.03 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Miejska Górka: Sobiałkowo nr 7, 20, 22, 23, 26 do 28B, działka nr 555 (boisko sportowe). 11.03 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki ul. Radosna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7D, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Bluszczowa 1, 1a, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 28, ul. Pawłowicka 1, 3, 3a, 5, ul. Różana cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Kwiatowa cała z wyjątkiem nr 4, ul. Wrzosowa 28, ul. Zielona 26, 34, ul. Dworcowa 7, 9, 14, 22, ul. Zielona od nr 21 do nr 43 nieparzyste, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ul. Obornicka 25, 27, 27a, 29, 31, 33, BERPO S.C., , wywóz odpadów "GRYF", Familytrans sp. z o.o., Auto JUMPY Dariusz K. Mirosław B., Elektromechanika Chłodnicza Zbigniew R., SUPERBET GROUP Sp. z o.o., MAGMART Magdalena J., Producent odzieży roboczej i reklamowej "ROBOSTAR", SODEX Sp. z o.o., działki nr 288/5, 290/3, 290/7, 291/12, 293/6, 294/2, 11.03 od godz. 8:30 do 17:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Chabrowa 2, od nr 5 do nr 23 nieparzyste, 6, 8, 10, ul. Makowa 1, 4, 8, 11.03 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Osiny od 69 do 77, 77 C, 77A, 77B, 78, 78A, 78B, 78C, 78d, od 79 do 81, 81A, 82, 83, 83 B, 83A, 84, 302/1, 360/13, 360/15, 360/16, 360/23, 424/7. 3.11 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Góra: Bronów nr 5 do 19, sklep. 13.03 od godz. 8:30 do 14:00

Rogaszyce od 1 do 3, PG-4. 3.11 od godz. 9:45 do 13:00

Góra ul. Głogowska nr 17 do 25 nieparzyste, działki nr 652/8, 2049/3 do 8 i 12, PODO-LOGIC, FHU REMIX, Pizzeria DELLA CASA, REA. 15.03 od godz. 7:30 do 15:30

Łagiewniki 1B, od 2 do 5, 8, 10, od 12 do 15, od 17 do 20, 20A, od 21 do 29, 33, 33A, 36, 38, 39, od 41 do 44, od 46 do 50, 50A, 50C, od 51 do 54, 55 A, 56, 56A, od 57 do 59, 61, 61A, od 62 do 65, 67, 248, 493/1, Łagiewniki-303 (GPO), Wielołęka 54, 66, od 68 do 74, 82. 3.11 od godz. 9:00 do 14:00

Nowy Krzymów 13, 24, 28, 28A, 29, 30, 36, 36 A, 42, 44, 45, 45A, 45C, od 46 do 53, 250, 255/1. 3.11 od godz. 9:00 do 14:00

Brzezińskie Holendry 58A, 58B, 59, Brzeźno ulice Konińska 45, 52, 54, Sosnowa 1, 2, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8 D, 8B, 9, 10, 10 F, 10A, 10b, 10B, 11, 12, 12A, 12C, od 13 do 17, od 19 do 21, 25, 27, 29, 31, NOWE, 1306/9 (GPO), dz. 824 , 1294/27 (GPO), Nowe Brzeźno , DZ. 1306/7. 3.11 od godz. 11:00 do 14:00

Bylew 1, 2, 3A, od 4 do 7, 7A, 8, 9, od 11 do 17, 17A, od 18 do 20, 20A, 21, 22, L-282, --130, 169/2 (GPO), Bylew-155/2 (GPO), Bylew-Parcele 12. 3.11 od godz. 9:00 do 14:00

Piaski ul. Dworcowa nr 16 do 20 (oprócz nr 18C), nr 22, 23, 23A, działki nr 217/4 i 5, stadion (dz. 895). 15.03 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Piaski: Podrzecze nr 29B do 36A, nr 39 do 41, Wyrób i Renowacja Powozów Konnych, hydrofornia (działka nr 183/2), przepompownia ścieków (działka nr 99). 14.03 od godz. 8:30 do 15:30

Grudzielec od 99 do 103, 103A, 104, 105, 107, 107A, od 108 do 110, 45/2, Grudzielec Nowy 51. 3.11 od godz. 9:00 do 14:00

Września ul. Powstańców Wielkopolskich 1 do 9a 12.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 3, 4, 5, 6, 7a, 8, 8b, 9, od nr 10 do nr 16f, 17, 17a, 17b, 18,18j, 18E, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31b, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64a, handel częściami samochodowymi nowymi i używanymi blacharstwo-lakiernictwo Tomasz S., PODOLSKI Sp. z o.o. Sp. K., OSP, szkoła, GTTR Sp. z o.o., gospodarstwo rolne Damian W., Gmina Sieraków, miejscowość Jaroszewo 16b, 14.03 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe 3A, od nr 5 do nr 13, 21, 21A, 21B, 22, 24, 25, 27, 99, 100, 100A, 101, 107, 108, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, od nr 5 do nr 13, 100, 135, ul. Za Mostem cała, działki nr 34/1, 34/6, 38/1, 41/1, 41/9, 87/10, 134/14, 134/18, 135/16, 135/19, 135/20, od nr 135/26 do nr 135/33, 136/5, 136/8, 136/20, 137/17, 137/22, sklep, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Kolejowa 1A, 3A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, działki nr 435/8, 435/8, 436/4, 439/2, 439/5, od nr 439/11 do nr 439/25, 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/6, 465/2, 493/3, 21.03 od godz. 8:00 do 13:00

Leszno ul. Chorwacka nr 1 do 13. 12.03 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 30 do 34A, 34F, oraz od 39 do 44B, 60, działki 33/16, 41/2, 41/5, 41/8, 79, 905/1, 18.03 od godz. 13:00 do 17:00

Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Cicha cała, ul. Podzamcze cała, ul. Zamkowa 52A, 59, ul. Stefana Żeromskiego 21B, 25, ul. Władysława Stanisława Reymonta 21A, ul. Półwiejska od nr 1 do nr 55 nieparzyste, od nr 4A do nr 32 parzyste, ul. Energetyczna od nr 14 do nr 42 parzyste, 39, ul. Magnoliowa 4, 6, ul. Osiedle Centrum 16/13, ul. 3 Maja 55, 59, 61, działki nr 1202/8, 1206/5, 1383/2, 1385/2, 1400/6, 1428/5, 1428/13, 1440/4, 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/8, 1442/10, 1443/8, 1443/9, 1443/10, 1693, 1771/2, 1771/4, 1771/5, 2214, kotłownia przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, budynek wodociągowy przy ul. Stefana Żeromskiego, wuklanizator przy ul. Półwiejskiej, 21.03 od godz. 11:00 do 14:30

powiat kościański

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Kasztanowa nr 12.

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 9, nr 11 do 23, nr 24 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C, SKR Kościan, stacja gazowa (dz. 3254/12), działka nr 3133/3; ul. Młyńska nr 14, 14ABCD, 15, Urząd Gminy Kościan, GOPS Kościan; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Kościan ul. Boczna nr 4 do 38A parzyste, nr 7 do 15 nieparzyste, Pracownia Artystyczna ABI; ul. Działkowa nr 1; ul. Graniczna nr 1 do 4, nr 5 do 13A nieparzyste, nr 15A, 17, 19; ul. Łąkowa nr 14 do 38 parzyste, nr 27, 29, 31, LOLO S.C., działka nr 3133/3; ul. Bukowa - cała ulica; ul. Towarowa - cała ulica (oprócz nr 1).

14.03 od godz. 8:00 do 14:00