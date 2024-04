Czy będą wyłączenia prądu 11.04 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.04 8:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Dziećmiarki 61 do 66A, dz. 3/20 11.04 od godz. 7:00 do 13:00

Jastrowie ul. Słowackiego nr od 15a do 15d (sklepy) 11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Góra: ul. Głogowska nr 2, 6; ul. Podwale nr 2 do 10 parzyste, nr 3; ul. Staromiejska garaże. 11.04 od godz. 8:30 do 13:30

Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 28, 65, 66, 23/2. 4.11 od godz. 8:45 do 10:00

Góra: ul. Głogowska nr 7 do 15 nieparzyste, Specjalistyczna Praktyka Lekarska HERYNG, Sklep MALINKA; ul. Reymonta nr 1, 3, 5, ELECTRO-INWEST; ul. Sikorskiego nr 1, 3; ul. Starogórska nr 2A do 14 i 20 do 42 parzyste, nr 25, 27, Cech Rzemiosł Różnych, KOCHIQUE, Lombard-Komis; ul. Wiosny Ludów - cała ulica. 12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Fabianów ulice Szkolna 1, od 3 do 6, 8, 9, od 15 do 18, 23, 29, 31, 33, 35, 39, Fabianów, ul. Szkolna-176, Środkowa 6, 6 A, 193/5 35. 4.11 od godz. 8:00 do 11:30

Wysocko Wielkie ulice Morelowa 2, Polna 8C, 10, 10A, od 12 do 14, 14a, 15, 16A, 16B, od 17 do 19, 20A, 20B, od 21 do 24, 28, 29, od 31 do 35, 35B, 36, 38, 40, 42, od 44 do 46, 49, 53, 55, 57, 63, 63B, 71, 73, 77, 22936, 456/1, 498/2, 510/2, Słoneczna , 875/6, Zakątek 5. 4.11 od godz. 11:00 do 15:00

Baranowiec 9, 10A, od 11 do 17, od 19 do 22, 24, 26, 28, Z, Karszew 51, 52, Tarnówka 33, 34, 40, 41, Z, Tarnówka Wiesiołowska 31, 32, 35, 36, od 42 do 44, 46, Zalesie 27, 29, 31, 32, 34, 35, od 39 do 41, 51, 119, 139, Zalesie Małe , 115/1. 4.11 od godz. 9:00 do 13:00

Lipiny , 80/3, Plebanki od 2 do 12, 70139, 2. 4.11 od godz. 10:00 do 12:30

Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11 15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Kozubów 9, 20, 22, od 24 do 30, 60986, Podłużyce 8, 10, 15, 60988. 4.11 od godz. 10:00 do 15:00

Kolonia Lipiny od 1 do 3, 5, Lipiny Dolne-Kolonia 4. 4.11 od godz. 10:00 do 12:30

miejscowość Drawsko ul. Szkolna od nr 1 do nr 20, 21A-B, amfiteatr, ul. Królickiego, ul. Szacherskiego, ul. Armii Poznań, ul. Wybudowanie 17, 17A-B, 18, 20, 21, dz. nr 495. 17.04 od godz. 9:30 do 12:00

Kościan Al. Koszewskiego nr 1, 46, cmentarz komunalny, kościół; ul. Bączkowskiego nr 11A do 21 nieparzyste, nr 22 do 44 parzyste, działka nr 1737, 1829/4, cmentarz, garaże, MOSiR - Stadion Miejski im. Tomkiewicza, Ośrodek Rehabilitacyjny, PPH FORTEKS, sklep spożywczy SPOŁEM; ul. Maya nr 16 do 24 parzyste, Centrum Rozwoju Dziecka; ul. Ogrodowa - cała ulica; Park Morawskiego działka nr 1819/38; Skwer Krimpen nr 1, ZAJAZD U DUDZIARZA, działki nr 1819/32, 1819/37, Wiatrak. 17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gortatowo: ul. Chlebowa od 38 do 50 parzyste, od 35 do 45 nieparzyste, ul. Daleka, ul. Sezamowa, ul. Sąsiedzka. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Poznańska od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 10 do nr 24 parzyste, 2, 4, 6, ul. Parkowa 7, 8, działki nr 71/2, 12.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Mościenica ul. Daglezjowa, Osiedle Brzozowe, Osiedle Lipowe,

16.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00