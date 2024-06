Czy będą wyłączenia prądu 11.06 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (11.06 4:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Witaszyce ulice Jagiełka od 1 do 5, 778/2, Żybura . 6.11 od godz. 11:00 do 15:00

Witaszyce ulica Zakrzewska od 3 do 7, 7a, 7C, 7d, 8, 8A, 9, 9 A, od 10 do 14, 44A, --675/2, Zakrzew 44E. 6.11 od godz. 8:00 do 12:00

powiat pleszewski

Kucharki 1, 2, 2 A, 3, 3 B, 4, 4 A, od 5 do 9, od 11 do 17, od 19 do 29, 29 B, 29A, 30, 36 E, Szkudła 19, 19A, 19C, 19D, 20, 21, 122/4, 122/5.

6.11 od godz. 9:30 do 12:30

powiat kaliski

Borki 13, Lisków ulica Słoneczna 8, 10, od 12 do 15, 17, Młyniska 5A, 6, 9, Tomaszew 1, 5, 8, 10, od 12 do 14, 16, 19, Wygoda 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 19, 25, 26, od 30 do 37, od 39 do 41, 43, 287, 295/1.

6.11 od godz. 10:00 do 14:00

powiat kępiński

Mechnice 10, 11, od 35 do 40, 40 A, 41, 41A, od 42 do 44, 30274.

6.11 od godz. 9:00 do 11:00