Czy będą wyłączenia prądu 12.01 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (12.01 17:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Krótka cała, ul. Kręta cała z wyjątkiem nr 18 i 19, ul. Szamotulska od nr 1 do nr 17b nieparzyste z wyjątkiem nr 7/1 (sklep biedronka), od nr 2 do nr 10C parzyste, 27C, , działki nr 100/4, 100/5, 131/3, 131/5, 139/8, 12.01 od godz. 8:00 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kanałowa nr 5, 8 do 18; ul. Rydzyńska nr 36 do 44 parzyste, nr 45 do 98, Piekarnia Sklep DUDZIK, przepompownia ścieków (dz. 712), działki nr 721, 751/6, 756/1; ul. Kolejowa, Nowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice. 17.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Jabłonkowa nr 1A do 8, 10, 12, 14, 16, 18, działka nr 447/24. 16.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 5, 8, działki nr 422/1 do 4; ul. Słoneczna - cała ulica; ul. Wiatraczna nr 2, 6, 8, 10, 22; ul. Wiosenna nr 4, 5, działka nr 455/108; ul. Wiśniowa nr 9; ul. Źródlana nr 7, działka nr 429/2. Ujazdowo nr 3B, 12, 13, 13A, 14, 15. 16.01 od godz. 7:00 do 14:00

Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6.

17.01 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Rydzyna: Dąbcze działka nr 454/9 T-MOBILE Polska.

17.01 od godz. 8:30 do 14:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste.

18.01 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste.

18.01 od godz. 15:00 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa, Pocztowa, Polna, Wiatraczna - całe ulice.

18.01 od godz. 7:30 do 16:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657).

19.01 od godz. 7:30 do 8:30