Czy będą wyłączenia prądu 13.06 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.06 10:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Jasne Pole od 38 do 44, 46, 47, 47A, od 48 do 51, 51 B, 52, 54, 54A, 55b, 55D, .-52/7, 48/7. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jasne Pole 23, 25, 25A, od 26 do 30, 30B, od 31 do 34, 36, 37, B/N, OSP. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Duszna Górka 3, Jasne Pole od 55 do 57, 57 A, 58, 58 A, 58 D, 58 F, 58B, 58C, 58G, 52/10, --52/29, dz. nr-114/1, dz. nr-114/11, Łówkówiec 2, 2A, Sędziszew 1, 2. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Tarce 26, 28, 29, 29A, od 30 do 36, Tarce 31, .-68, .-73/2. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Sobótka 24, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 40A, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, od 54 do 56, 59, 64. 13.06 od godz. 8:00 do 13:00

Jedlec od 1 do 7, od 9 do 16, od 18 do 20, od 22 do 29, 228, 237/4, 238, 251/2. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Chynowa 28, od 30 do 33, 35, 37, 112, 113, 116, 117, UL. Sportowa SALA OSP. 13.06 od godz. 10:00 do 14:00

Wierzbinek ulica Plac Powstańców Styczniowych 50, od 54 do 56, 66, 71103, 1-337, 343 1, 49, 51, 52, 57, 69A, 106 D, 106A, 47/9, 62/15. 13.06 od godz. 10:00 do 14:00

Dąbrówka od 12 do 14. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Borysławice Kościelne 45, 46, 46A, od 48 do 51, 53, 55, 55A, 56, 82, 83, 1. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Klon od 18 do 21, 21A, 22. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Torzeniec 111, 112, 112A, od 113 do 117, 30347, 731/3. 13.06 od godz. 9:00 do 11:00

Głodowo , Golina-Kolonia 1, 1A, 2, 3A, 4, 5, 8, od 10 do 15, 15 S, 15B, 15o, 15P, od 16 do 20, od 22 do 26, 26A, 26B, 26D, od 27 do 32, 32 B, 32A, 33, 33 A, 34A, od 36 do 39, 41A, od 45 do 49, 49A, od 50 do 53, 55, L-540, 0008-56 (GPO), 141,142, 32 32 (GPO), 57 (GPO), 61/10 (GPO), 61/11 (GPO), 61/12 (GPO), 61/4, 61/6, 61/8 (GPO), 61/9 (GPO), dz. nr 413, Golina Kolonia-61/13 (GPO), Golina Kolonia-61/14 (GPO), Golina Kolonia-61/15 (GPO), Golina Kolonia-61/16 (GPO), Golina Kolonia-61/17 (GPO), Golina Kolonia-61/18 (GPO), Golina Kolonia-61/19 (GPO), Golina Kolonia-61/22 (GPO), Golina Kolonia-61/24 (GPO), Golina Kolonia-61/25 (GPO). 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kolonia Wilczogóra od 149 do 151, 201, 202, Wilczogóra ulica Jarzębinowa 12, 16, 27, 31, 39 , 177 (GPO), Wilczyn ulica Konińska 199. 13.06 od godz. 10:00 do 13:00

Leonia od 12 do 16, 16A, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 54, 60055, Natalia 60054. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Międzychód, miejscowość Popowo 2, 4, 5, 5a, 6, działka nr 6/3, Gmina Sieraków, miejscowość Ławica 8, 8a, 8b, 9, 9a, 50, 53a, 78, dzialki nr 79/6, 79/8, 96/3, od nr 96/6 do nr 96/17, od nr 96/41 do nr 96/49, 135/3, 135/5, 135/6, 136/1, 136/3, 136/4, 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 27. 13.06 od godz. 7:30 do 14:30

powiat poznański

Ludwikowa: Leśniczówka.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00