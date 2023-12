Czy będą wyłączenia prądu 15.12 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.12 10:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Góra ul. Głogowska nr 8 do 14, 18 do 42 parzyste, nr 27 do 31 nieparzyste, Centrum Ubezpieczeniowe, PKO BP, Restauracja Magnolia, garaże; ul. Piastów 3A, 44, Serwis Opon; ul. Sikorskiego nr 2. 15.12 od godz. 7:30 do 16:30

Wola Książęca od 60 do 64, 69. 15.12 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kolski

Lucjanowo 1, 1A, 2, 3, 159/6, Wrząca Wielka 1, 2, 42, od 76 do 78, 80, 81, 81A, od 83 do 86, 90, 92, 92A, od 95 do 97, 98 A, od 101 do 105, 105A, 106, od 108 do 111, 70883, SKLEP.

15.12 od godz. 9:00 do 12:30

powiat koniński

Junno 29, 30, 32, od 34 do 36, Lipice 3, 4, od 6 do 11, 15, 15A, od 17 do 22, 24A, od 25 do 27, 257, Lipice-81 (GPO).

15.12 od godz. 10:00 do 14:00

Jaroszewice Grodzieckie od 33 do 35, 35A, 35B, 36, 36a, 36B, 36C, 37, 38, 39A, 40, 40A, od 42 do 45, 72, 223 (GPO), Jaroszewice Rychwalskie 26A, 27, 30.

15.12 od godz. 9:00 do 13:00