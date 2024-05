Czy będą wyłączenia prądu 19.05 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 19.05? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 19.05. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (19.05 0:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat wrzesiński Książno. od 18.05 godz. 21:54 do 19.05 godz. 1:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Leszno Leszno ul. Grottgera nr 26, 28, nr 29G do 33M.

20.05 od godz. 7:30 do 15:00 Leszno ul. Wołodyjowskiego nr 3 do 11 nieparzyste.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat szamotulski Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 18, 19B, od nr 21 do nr 61, 70C, zespół dworski, OSP, sklep, lakiernictwo pojazdowe, Samochodowe instalacje gazowe,

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, 3, 4, od nr 5 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, pałac w Kobylnikach

21.05 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 7:30 do 9:00 Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej,

22.05 od godz. 15:30 do 17:30

Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Oporowo 7, działki nr 1, 36/6, gorzelnia, PGR,

22.05 od godz. 18:00 do 19:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Otowo, ul. Kamionka cała, gospodarstwo rolne Tomasz G.,

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Wincentowo 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 37, działki nr 487/2, przepompownia, Gmina Szamotuły, miejscowość Wincentowo 1, 4, 7, 9, 14, 16, 37,

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łubinowa 3, 5, ul. Żonkilowa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ul, Hiacyntowa cała, działki nr 1311, 1312, 1313, 1318, 1321, 1325, 1326, 1409/1,

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Komorowo, ul. piękna 1, 3, ul. Jeziorna 14, 16, ul. Wypoczynkowa 1, 3, 7, 18, 19, 22, 23, ul. Spokojna 3, działki nr 33/10, 33/18, 33/27, 33/40, 33/41, 33/42,

3.06 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

4.06 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Diamentowa cała, ul. Agatowa cała, ul. Topazowa 3A, 3B, MPS INVEST-PROJEKT Sp. z o.o.,

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat obornicki miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

20.05 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Skrzetusz 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

22.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Rogoźno, miejscowość Rożnowice 24, 25, 25A, 25B, 26, 26A, 26C, 27, 28, , ul. Źródlana cała, działki nr 16/1, 275/1, 284, 285, 286/1, 308/1, 308/5, 312/4, 319/3, 320/4, 324/4, 324/6,

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 21, 25.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 3, 5, dz. 2398/24, 2398/26.

22.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rogoźno ul. Fabryczna 7, dz. nr 792/3, 2350/10-11, 2353/4.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, Zagroda na Zadupiu,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Oborniki, miejscowość Rożnowo, ul. Wjazdowa 5, 9, 10, ul. Leśna od nr 1 do nr 13 nieparzyste, od nr 2 do nr 8A parzyste, ul. Obornicka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Parkowa 10, ul. Usługowa 10, 10A, ul. Dworcowa 1, 2, 3, 4, 6, działki nr 566/1,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Karolewo.

28.05 od godz. 11:00 do 12:00 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 13B 13C, 15, ul. Gumna 6, 7B, sklep DINO przy ul. Gumnej, Gminna spółdzielnia samopomoc chłopska w Kwilczu,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

21.05 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

22.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno 13, Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo 13, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Charcice 5, 6, działka nr 29

23.05 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Sieraków, miejscowość Jabłonowo od nr 5 do nr 11, 27, 28 Gmina Sieraków, miejscowość Izdebno od nr 5 do nr 11, 27, 28

21.05 od godz. 15:30 do 17:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Białcz 4, 4A, 4B, działki nr 52/12, 52/7, 52/14, 52/15, 52/18, 52/30, 52/32, 55/1, 60, 60/6, 60/8, 60/9, 151/3, 151/5,

21.05 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Jaskółcza cała z wyjątkiem nr 15, 28, ul. Żurawia cała z wyjątkiem nr 3, ul. Łabędzia cała z wyjątkiem nr 3, 15, ul. Słowicza 18, ul. Sowia 28, ul. Kukułcza od nr 6 do nr 6L, ul. Bociania cała, ul. Sowia 15, ul. Orla 2, 9, 11, 28, ul. Poznańska 5b, 11, 13, 14, 18, 27, 28, 30, 31, 51, 52, 62, 105, ul. Plażowa cała, ul. Buczyna cała, ul. Słowicza 18, 20, Cukiernia Cukruś, OW Leśny zakątek, OW Uniwersytet Medyczny, pływalnia, ośrodek "Puszczyk", działki od nr 105-12/1 do 105-12/4, 2000/28, 2011/10, 2011/13, 2011/14, 2011/17, 2011/18, 2011/22, 2001/80, 2001/159, 2001/161, 2001/207, 2001/214, 2001/235, 2001/236 Gmina Sieraków, miejscowość Grobia 17, 30, 62, 61j, 61m, 61R, 105, 112, 114, 132, 133, 133a,142, 143, 145, 147, 153, 154, 155, działki nr 17/43, 18/5, 381/1, 381/4, P.P.H. "ZENTEX", MS POLAND Sp. z o.o.,

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat poznański Katarzynki: ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Sasankowa, ul. Gruszczyńska 11. Uzarzewo: ul. Gruszczyńska 8, 12.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Jęczmienna cała, ul. Mokra cała, ul. Wspólna cała, ul. Bociania cała, ul. Wronia cała, ul. Pawia cała, ul. Krucza cała, ul. Biesiadna cała, działki nr 253, 256/2,

20.05 od godz. 8:30 do 12:00 Stęszewko ul. Bednarska 3, dz. 90/2, Bednary 16, 16A, 16B, dz. 16/1, dz. 15/1

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Wysogotowo: ul. Sojowa 5, 6, 15/14, dz. 15/4, dz. 15/5, dz. 15/8.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Swarzędz: ul. Morelowa od 45 do 59 nieparzyste.

21.05 od godz. 8:00 do 12:00 Czmoń ulice , Brzozowa

21.05 od godz. 8:30 do 13:00

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28, ul. Wiosny Ludów 12.

21.05 od godz. 8:30 do 11:30 Puszczykowo ulice Dworcowa 31, Moniuszki Stanisława 1, 2, 2A, 3, 5, 6 A, 7, 8, 9

22.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Batorowska działka nr 261/2,

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 Stęszewko ul. Bednarska 3, dz. 90/2, Bednary 16, 16A, 16B, dz. 16/1, dz. 15/1

22.05 od godz. 10:00 do 13:00 Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20.

22.05 od godz. 10:30 do 11:30

Poznań: ul. Cieszkowskiego 9A, ul. Osiedlowa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Grunwaldzka, ul. Grudzińskiego od 36 do 60 parzyste, od 25 do 41 nieparzyste, 72, ul. Zwycięstwa.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Łęczyca: ul. Podgórna, ul. Sosnowa, ul. Polna, ul. Zdrojowa.

23.05 od godz. 8:15 do 11:30 Wiry: ul. Szreniawska, ul. Parkowa, ul. Elfów, ul. Zespołowa 16, 22.

23.05 od godz. 8:15 do 11:30 Dachowa ulica Poznańska 79, Robakowo ulice Poznańska 12, 10, Szeroka

23.05 od godz. 8:30 do 12:00 Luboń: ul. Komornicka 1, 1A-B, ul. Buczka 31, 31A.

23.05 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Sielska cała, ul. Beztroska cała, ul. Batorowska 4, 5A, 6, 8, 9, 10, ul. Pszenna 5A, 5b, 19, 24, działki nr 180/4, 229, pompa ścieków przy ul. Batorowskiej, oświetlenie ul. Batorowskiej, restauracja Różany Dworek, Studio Poligrafai Drukarnia Pieczątki Gadżety,

23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Koralowa cała, ul. Pastelowa cała, ul. Barwna cała, działka nr 92/12, 92/47,

23.05 od godz. 9:00 do 12:00 Wiry: ul. Brzoskwiniowa od 13 do 43 nieparzyste, ul. Wirowska 51.

24.05 od godz. 8:00 do 13:30 Gmina Buk, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

24.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Miła cała, ul. Rajska cała, ul Batorowska 11, 12, 13, 15A, 15B, Żłobek Słodziaki, Pro Balans Studio fizjoterapii funkcjonalnej, działki nr 160, 261/1,

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Puszczykowo ulica Wysoka 8

24.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Batorowska działka nr 261/3,

24.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Kolejowa cała, ul. Trzcielińska cała, działki nr 620/11, 747/15, 750/2, piekarnia, wieża telekomunikacyjna, przepompownia przy ul. Laserowej, parking, baza Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,

24.05 od godz. 9:00 do 15:00

Rogalin ul. Kosynierów,

24.05 od godz. 9:00 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Bukowska 27. 27A, 27B, 41, działki nr 247/12, 248/2, 248/9, 248/11, 248/14, 306/6, S11 centrum logistyczne Sp. z o.o., BAU-MIX Zbigniew&Paweł S. Sp. J., BEL-TRANS Sławomir B.,

27.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Rolna cała, ul. Poznańska 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 43, 58, 62, 62, ul. Kościuszki 4, 5, 6, 8, 10, 14, działka nr 285/2, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu, Kościół pw. Św. Idziego, SKR w Stęszewie, przepompownia ścieków,

27.05 od godz. 8:30 do 15:30 Gmina Stęszew miejscowość Modrze ul. Drożdżycka cała, ul. Robocza 14, 14A, 15, 16, ul. Kościuszki od 1 do 4, 32, 60, 62, 63, ul. Poznańska 15, 26, 28, 33, 52, 86, 88, 90, działki nr 62/4, 66/13, 372, 666/25, 688/1, pałac, przepompownia ścieków, pompy Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o.,

27.05 od godz. 8:30 do 11:30

Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Dolne Pole 28, 38, działki nr 144/28, 144/29, 144/30, 144/32, 144/33, 144/58,

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Komorniki: ul. Młyńska od 40 do 76 parzyste bez 64, od 27 do 63 nieparzyste, ul. Wiosenna, ul. Pogodna 1, ul. Mieszka i Dobrawy 1,

28.05 od godz. 8:00 do 12:00 Borówiec ulice Dębowa 1, 11, 13, 15, 4, 6, 7, 9, dz. 74/40, dz. 74/48, DZ.74/14, 1A, 2, 3, 5, Kręta 21, 23, 24, Poznańska 16, -OS.LETN, 4, 8, 2, Prosta 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 7, 8, 9, dz. 74/50, Zaułek 1, 3, 6,

28.05 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A,

28.05 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Otowska 1, 3, 5, 7, 15, 33, ul. Grzybowa 23, 25, ul. Stroma 10, Stacja uzdatniania wody w Lusowie, działki nr 393/8, 447, 450/4, 462/1

29.05 od godz. 8:00 do 17:00 Borówiec ulice Mała Rekreacyjna 10, 11, 12, 13, 14, 6, 8, Na Skarpie 19, DZ.91/2, Osiedle Zielona Polana 1, 10, 12, 14, 2, 3, 5, 8, 9, Poznańska DZ.90/11, Zielona Dolina 1, 10, 11, 13, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 9, Osiedle Piaskowe 17B

29.05 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Tarnowska działka nr 42/1,

29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo miejscowość Więckowice działka nr 42/1

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko Osiedle Rozalin ul. Piwonii 1, 3, 22, 24, 26, działki nr 552/111, 552/112, 552/113, 552/115, 552/116

4.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław ul. Bobra 8, 22, 24, 26, 44, 46, ul. Kręta 5, działki nr 185, 394, 395, 398, 401, 402, 412, 413, 416, 419, 427,

5.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat kolski Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Słoneczna 1, ul. Golęczewska 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 18, 18A, 25, 27, 29, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, ul. Ojca Mariana Żelazka cała, ul. Strumykowa 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, sklep, przepompownia, działki nr 329/3, 530/2, 551/3,

20.05 od godz. 8:00 do 17:00

powiat rawicki Bojanowo ul. Leśna nr 5G do 5M, działka nr 150/7 (przepompownia ścieków PS-1).

20.05 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Rawicz: Sarnówka nr 24.

22.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gnieźnieński Baranowo: ul. Przemysława od 4 do 26 parzyste, 17, dz. 76/3, ul. Wspólna od 1 do 35 nieparzyste.

20.05 od godz. 8:30 do 11:30 miejscowość Stara Łubianka Auto Bar.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 28A.

22.05 od godz. 8:30 do 14:00 Żydowo ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Różana 16, Gołuń

23.05 od godz. 7:00 do 8:00 Żydowo ul. Jaśminowa, ul. Leśna, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Różana 16, Gołuń

23.05 od godz. 12:00 do 13:30

Żydowo ul. Akacjowa, ul. Czereśniowa, ul. Leszczynowa, ul. Bukowa, ul. Topolowa, ul. Parkowa, ul. Klonowa, ul. Magnolii 1 - 4, dz. 568, dz. 557, ul. Liliowa, ul. Konwaliowa, ul. Różana dz. 404/18, ul. Tulipanowa 5, ul. Jaśminowa 8, ul. Obrońców 10, ul. Leśna dz. 384/10

23.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Dobrzyca ul. Prosta 3.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Graby 33 do 41D oraz działki przyległe

23.05 od godz. 8:30 do 9:30 Czechowo 5 - 14, 23, 36, dz. 43/2, dz. 29/1, dz. 29/2

23.05 od godz. 8:30 do 14:30 Gniezno ul. Reymonta 2

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 Łubowo dz. 98/47, dz. 98/48, dz. 98/51, dz. 98/52

24.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gniezno ul. Jesionowa 45, 43, ul. Wiązowa 1, 2, 3, 6, 7, 9, dz. 3/48, ul. Wrzesińska 194, 199, 200, 188C, Hydrofornia, Przepompownia

28.05 od godz. 8:00 do 16:30

powiat wągrowiecki Gorzewo 25, 23, dz. 74/6, dz. 74/31, dz. 74/13, dz. 74/14

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Sady 22, dz. nr 303/38-39.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gorzewo 1 do 13, 23, 25, 26, 43, Wiela 23, 24, Mieścisko 23, 24, Gołaszewo 1 do 13, 36 do 46A, 54, 55, 60, Kościół, Piastowice 1 - 6. Oraz działki przyległe

24.05 od godz. 8:30 do 15:30

miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kościański gm. Kościan: Sepienko nr 11 do 24, świetlica wiejska (dz. 445/6), ORANGE Polska, działka nr 16/3, 453/1.

20.05 od godz. 9:00 do 15:00

Czempiń ulice Kasztanowa 1, Parkowa 1B, 2, 1, Borówko Stare 17, 2, 20, 20A, 1, Stare Borówko 17, 19, 2, 20, 4, 6, 1

21.05 od godz. 6:30 do 8:30 Kościan: ul. Łąkowa nr 3 do 23 nieparzyste, nr 12, SKR, działki nr 3235/5 i 3254/10 - ogródki działkowe, 3254/12 - stacja gazowa; ul. Młyńska nr 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, Urząd Gminy Kościan, Ośrodek Pomocy Społecznej.

21.05 od godz. 7:30 do 16:30 Śmigiel ul. Kręta nr 22, działka nr 858; ul. Lipowa nr 14; ul. Łukomskiego nr 1 do 11, nr 13, 15; ul. Ogrodowa nr 31, 33, 35; ul. Świętego Wita nr 15, 22 do 36, nr 38 do 48A parzyste, Kościół pw. Św. Wita, PH CHUDAK, PHU RYBAKOWSKI; ul. Podgórze, Zielona - całe ulice. gm. Śmigiel: Bruszczewo ul. Główna nr 1, 1A, 3, 5; Koszanowo ul. Polna nr 10; ul. Bruszczewska, Polna - całe ulice.

21.05 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Kościan: Sepienko nr 11 do 24, świetlica wiejska (dz. 445/6), ORANGE Polska, działka nr 16/3, 453/1.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Krzywiń: Jerka ul. Kościańska nr 1, 1A, Usługi Weterynaryjne, ORANGE Polska, Fryzjer LOCZEK; ul. Leszczyńska - cała ulica (oprócz nr 37); ul. 3 Maja nr 2; ul. Ogrodowa - cała ulica; ul. Szkolna nr 1 do 11 nieparzyste, nr 2 do 26A parzyste, Biblioteka, Szkoła, Przedszkole, FIBERHOST, PHU MALUŚKI, Fryzjer LUBIEJEWSKA, działki nr 379/3, 410/1; Pl. Powstańców nr 1, 2, AGRO-HANDEL; Os. W. Witosa nr 20 Remiza OSP.

22.05 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Krzywiń: Jerka ul. Szkolna nr 11, nr 16 do 26A parzyste, działki nr 379/3, 410, PHU MALUŚKI; os. Witosa nr 20A Remiza OSP.

23.05 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Kościan: Kurza Góra ul. Ogrodowa - cała ulica.

23.05 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Kościan: Racot ul. Kościańska nr 1A, 1B, 3A, 3B, działki nr 277/1 (boisko), 277/5 (przepompownia ścieków); Stary Lubosz ul. Długa nr 23 do 57 nieparzyste.

24.05 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Chabrowa - cała ulica (oprócz nr 1, 3, 5, 6 i dz. 276/7).

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Śmigiel: Bruszczewo ul. Okrężna nr 1, 3, 4, 5, 7, 9, działka nr 274/26.

24.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Runowo 1, miejscowość Siedlisko 81b, 88, 88a, 90, 91, 91a, 92, 93, 93a, 94.

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Siedlisko 142, 142a, 143, 145, 146, 147, 149.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00

Lubasz ul. Desantu Spadochronowego 1, 2, 3,4 ,5 ,7, 8, działki 453, 454/3, ul. Orłowskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, ul. Strumykowa 10, ul. Wojska Polskiego 2, 2A, 3, 4, 5, 7, 9, 11, działka 548/6.

22.05 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Zelgniewo ul. Brzozowa 16.

22.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Łomnica Pierwsza 1-6.

22.05 od godz. 8:30 do 12:00 miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 5, 7, 10a, 10c, 10d, 10e, 11, 12, 13, 14.

23.05 od godz. 8:00 do 14:00 Trzcianka ul. gen. Władysława Sikorskiego 57.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Grunwaldzka 15C, dz. 746/48-49 - stacja paliw WATIS.

25.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Siedlisko 3.

27.05 od godz. 9:00 do 15:30 miejscowość Połajewo ul. Boczna 4.

28.05 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowość Połajewo ul. Kwiatowa 1, 2, 7, 9, dz. nr 1010/9.

28.05 od godz. 9:00 do 12:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna 14, 20, 21, 22A, 22B, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, ul. Cicha 4, 20, 21, 22A, 22B, 23, 25, 25A, 25B, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, działki nr 199, 207/3, 207/9, 572, 579/2, 581/2, Odwiert gazowy Paproć 61

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk 2, 2a, 3, 4, 9a, 13, 13a, 13c, 14, 14a, działki nr 166/11, 169/8, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno 202, 202A, 202C, 202D, 202E, 202L, działka nr 2/22, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 202L, 202R,

22.05 od godz. 9:30 do 13:30

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145,

27.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Grubsko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 14A, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, działki nr 99/3, 22-444 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowe Jastrzębsko 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, 13, 14, 14A, 18, 29, 58, 22-438 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Szarki 28, 30, 31, 31a, 32, 33, 34, 43, działki nr 139/3, 141/4,

27.05 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl 89, ul. Henryka Sienkiewicza 48, 48A, ul. Wypoczynkowa 20, działki nr 1613/1, 1614/74, HUTTOWSKI blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe Stanisław, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Paproć 86, 87, 88, 89,

29.05 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, Rolnicze gospodarstwo doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54, Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54,

29.05 od godz. 12:00 do 15:00 powiat gostyński gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość.

21.05 od godz. 8:00 do 10:00 Gostyń ul. Poznańska nr 85 do 117B, EXTERRA, Zakład Stolarski PADURSKI, Lakiernictwo i Blacharstwo DUTKIEWICZ, STERGO, FUH JEGGER, przepompownia ścieków (dz. 140/5).

21.05 od godz. 9:00 do 12:30 Krobia ul. Lipowa - cała ulica (oprócz nr 13 i 14).

22.05 od godz. 9:00 do 15:00

powiat średzki Rumiejki 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 1

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 Winna Góra 11, 13, 13, 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23B, 24,

27.05 od godz. 8:00 do 17:00 powiat chodzieski miejscowość Budzyń ul. Poziomkowa, ul. Jagodowa dz. 1541/41.

21.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wyszynki 9, 10, 10A, 17.

22.05 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

27.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00

powiat leszczyński Święciechowa ul. Jesionowa nr 3.

21.05 od godz. 8:30 do 15:30 Rydzyna ul. Tylna nr 3A, 4, 4A, 4B, 5, działka nr 437/2.

23.05 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Malwowa - cała ulica.

23.05 od godz. 9:00 do 17:00 Lipno ul. Spółdzielcza nr 26B, 28; gm. Lipno: Targowisko nr 40 do 48.

23.05 od godz. 10:00 do 16:00 powiat złotowski miejscowość Kamień.

21.05 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

21.05 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

22.05 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowość Kamień nr od 1 do 26, Kościół, Przepompownia.

23.05 od godz. 9:00 do 16:00

miejscowość Lubniczka

22.05 od godz. 8:00 do 13:00 Wąsosz: ul. Mickiewicza nr 6, IGAZ; ul. Narutowicza nr 1, plac zabaw (dz. 420/1); pl. Wolności nr 3, 4, STOKROTKA.

23.05 od godz. 7:30 do 11:30 Węgorzewo-Przymłynie: Elektrownia Wodna, 37A, 37B, 38A, Domyśl 2.

24.05 od godz. 7:30 do 14:00 Miejscowość: Stawnica 24B, 24C, 24E, 24L, 39, 40, 41, 42, działka numer 130na2

28.05 od godz. 7:30 do 15:00 powiat śremski Mchy 80, 81, 82, 83, Włościejewki dz. 206/1

22.05 od godz. 8:00 do 12:00 Śrem ulica Poznańska 15

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kępiński miejscowość Krzywa Wieś nr od 42 do 57, Kiełpin nr od 12 do 21.

23.05 od godz. 7:30 do 12:30 Miejscowość: Nowy Buczek 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, Mały Buczek 5A, 5, 6, Czyżkowo 30

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość: Białobłocie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, Działka numer 135.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat ostrowski gm. Piaski: Drzęczewo Pierwsze nr 18A do 26.

23.05 od godz. 7:30 do 17:30 powiat wrzesiński Chrustowo 1, 2, 2/2, 2/3, 3, 4

23.05 od godz. 8:30 do 13:00 Bierzglinek ul. Malwowa 11, ul. Cyprysowa,

27.05 od godz. 11:00 do 15:00

Września ulice Azaliowa 13, 17, 5, 50N, 7, 9, Paderewskiego Ignacego 49b, 50, 50A, 50E, 50I, 52A, 52B, 52C, Szafirowa 49

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grodziski Gmina Wielichowo miejscowość Łubnica 1, miejscowość Mokrzec 1

24.05 od godz. 8:30 do 16:30

Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 54 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat pilski miejscowość Dźwierszno Małe 50, 51, 52, 52A, 52D, sklep.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

